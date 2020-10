Murió Tony Lewis, vocalista de “The Outfield”

El bajista y vocalista de la banda de rock británica falleció a los 62 años. Aún se desconoce la causa de su muerte.

Tony Lewis, bajista y vocalista de la banda de rock británica The Outfield falleció a los 62 años. Según informó su publicista: “la muerte fue repentina e inesperada" en su residencia en Londres. Aún se desconoce la causa de su muerte.

“Es con gran tristeza y pesar anunciar que Tony Lewis falleció inesperadamente. Era un alma hermosa que tocó tantas vidas con su amor, su espíritu y su música. Amaba mucho a sus fans y disfrutó de cada oportunidad que tuvo al conocerlos a todos ustedes”, se lee en el comunicado en el que se confirma el fallecimiento del artista.

Según informa el portal Infobae, The Outfield nació en la década de los 80 cuando Tony Lewis y el guitarrista John Spinks, quienes tenían su propia agrupación llamada Sirius B, añadieron al grupo al baterista Alan Jackman. Su debut lo hicieron en 1985 con el disco Play Deep, álbum que consagra una de las canciones insignia del grupo: Your Love, un sencillo, que junto a All de Love, se convirtió en un himno para los fans. Así lo informa Revista Semana, al afirmar que fue en ese mismo año que el disco alcanzó varios discos platino por las altas ventas y su posicionamiento en el top 10 de las listas de popularidad en Estados Unidos.

La agrupación lanzó dos álbumes más en los años ochenta: Bangin y Voices of Babylon. Sin embargo, la banda perdió popularidad y Jackman decidió retirarse en 1991. Así, Lewis y Spinks se consolidaron como dúo y en 1992 dieron a conocer Closer to Me, su último éxito.

En 2009 los integrantes de The Outfield se reunieron y lanzaron Replay, el último álbum que se conoce con el sello de la agrupación británica. Tres años después, Spinks falleció a causa de un cáncer de hígado y Lewis calló en depresión y se alejó de la música por tres años.

En 2017, Lewis lanzó Out of the Darkness, su único trabajo como solista y su último trabajo discográfico. Según el portal TMZ, citado por Revista Semana e Infobae, Lewis estaba trabajando en un EP que iba a ser lanzado en el 2021.

Lewis nació en Londres el 21 de diciembre de 1957. Estaba casado y tenía dos hijas y tres nietos.