Natalia Barulich, exnovia de Maluma, dice que es pansexual: ¿qué significa?

Natalia Barulich tiene más de 3.9 millones de seguidores en Instagram. Foto: Cortesía

Natalia Barulich suele interactuar seguido con sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram, pues le gusta que las personas que ven su contenido la conozcan un poco más de cerca. En una dinámica de preguntas y respuestas de esta red social, sus seguidores aprovecharon para preguntarle cosas de su vida personal, sus intereses, su amor propio y sus seres queridos.

Entre las respuestas, la modelo e influencer respondió que encuentra inspiración en la música, el amor y conocer nuevas personas que le enseñen otras formas de ver el mundo. También reveló que le gusta pensar en la vida como si fuera una película en la que ella es la protagonista, y nadie puede quitarle ese rol.

Durante la dinámica, un seguidor le preguntó por su orientación sexual, a lo que Barulich respondió: “Soy pansexual, lo que significa que amo a las personas sin importar su género. He estado enamorada de ambos, hombres y mujeres”.

Aunque los romances más mediáticos de la modelo han sido con hombres, entre ellos Maluma y Neymar, dejó claro que a la hora de enamorarse no se fija en el género, sino en lo que la persona esté dispuesta a hacer para enamorarla.

Los romances de Natalia Barulich

Antes de ser una modelo reconocida, Natalia Barulich se dedicó al teatro estudió ballet durante varios años. Ingresó en la industria de la moda como modelo de reconocidas marcas como Maxim, Guess y L’Officiel, entre otras.

Con el tiempo y gracias a su belleza, su nombre y su imagen se volvieron relevantes en redes sociales y comenzó a crear contenido, además de trabajar como modelo en diferentes campañas y videos musicales. Fue en la grabación del video “Felices los 4″, a finales de 2017, donde conoció a Maluma, y más adelante oficializaron su relación. Estuvieron juntos durante varios años antes de anunciar su separación en octubre de 2019.

Luego se hizo público su romance con Neymar, que no duró mucho. “Creo que siempre tendré amor por aquellos con los que he compartido una relación. Pero ahora ellos son solo historias en el libro de mi vida. Estoy muy agradecida por cada experiencia que me han convertido en la mujer que soy ahora mismo”, reveló en su cuenta de Instagram en 2021.