He probado esta receta preparada por diferentes personas y aunque cambien algunas cosas, sigue siendo un plato delicioso, algunos le agregan aceitunas, otros dicen que el secreto es que tenga mucho pimentón, creo que todos los consejos no solo en la cocina sino en cualquier tema siempre serán valiosos, para mí lo fundamental es un buen arroz, que quede suelto y el grano no se rompa, mi preferido por su calidad es @arrozfederal ARROZ CON POLLO (4 porciones) 🍗 1 suprema de pollo grande sin piel. 🍥 1 taza de arroz crudo de @arrozfederal 🔹 Sal al gusto. 🔻 1 cda aceite de oliva. ▫️ 2 dientes de ajo triturado. 🍅 1 tomate grande maduro rallado. 🍥 1/4 cebolla blanca finamente picada. 🌶 1/4 pimentón rojo finamente picado. 🍅 2 cda salsa de tomate (puedes comprarla sin azúcar añadida). 🥕 Verduras al gusto (yo usé arveja, champiñones, zanahoria y maicitos). Preparación. ✨ Cocinar la pechuga en abundante agua, cuando la pechuga esté cocinada desmecharla y reservar el agua, ✨ aparte sofreír el arroz crudo con el ajo y el aceite de oliva por dos minutos, agregar la cantidad de agua con la que se cocinó el pollo que necesita el arroz (yo usé 2 1/2 taza de agua) adicionar sal y dejar cocinar. ✨ Aparte sofreír el tomate, cebolla y pimentón, agregar el pollo, salsa de tomate y las verduras (la zanahoria y la arveja previamente cocidas). ✨ Cuando el arroz esté listo y frío mezclarlo con las verduras y el pollo.