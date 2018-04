Natalia Ponce de León, una historia que inspira

Lina María Álvarez

Todo ardía. En ella todo ardía. La piel que se le caía a pedazos, la visión que se tornaba borrosa, la quemazón de sus órganos internos. Gritaba y lloraba mientras se sentía morir en vida. Gritaba y lloraba mientras se preguntaba qué había hecho para merecer tanto dolor. Y lo cierto es no había hecho nada. Solo obnubilar con su belleza a Jonathan Vega. El hombre que no la soportó lejos y quiso arrebatarle todo con un litro de ácido que le arrojó en la cara. No pudo. Si el coraje, la valentía y la fortaleza tuvieran nombre y rostro, sería el de Natalia Ponce de León.

Y aunque la herida quedó incrustada en lugares mucho más profundos que la piel; y aunque la mayoría de veces pensaba que no iba a soportar más: más injusticias, más dolores, más cirugías, ella lo logró. Su historia transcendió fronteras y hoy es reconocida por su Fundación, que creó en el 2015 con el fin de velar por los derechos de las víctimas de ataques con ácido.

Hace dos años, logró que se aprobara la Ley 1773 de 6 de enero de 2016: la ley Natalia Ponce de León, que consiguió endurecer las penas para los agresores de las víctimas de ataques químicos. Quien lo haga, quien se atreva, deberá pasar al menos 50 años en la cárcel.

Una historia que conmueve e inspira. Una mujer que tocó el corazón de los colombianos y que está en Cali para dar su conferencia “El poder de la mente y el amor propio”. Sí, Natalia Ponce de León es un ejemplo de vida. Un ser de consciencia superior que logró superar lo innombrable y perdonar al culpable de sus dolores.

“No hay un camino definido para resurgir de las cenizas. En este proceso en el que se pasa permanentemente por una montaña rusa de sentimientos: hay dolor físico y emocional. En mi caso, aprender a perdonar fue mi motor para seguir adelante, sumado a la fuerza mental, un proceso de amor propio y valorarme más allá de lo físico”, afirma Natalia Ponce de León, quien además añade: “En la vida solo tenemos dos opciones, quedarnos victimizados o luchar y convertirnos en personas victoriosas. Los invito a que escojan la segunda opción”.

Llevar a Natalia para hablarles a los caleños sobre amor, perdón y resiliencia, es una iniciativa de Catalina Villa e Isabella Prieto, quienes se unieron pensando en crear espacios de ciudad.

“‘Historias que inspiran’ nace para entregarle a Cali una agenda de conversaciones con personajes que tienen algo por contar, un testimonio de vida, consejos por compartir e inspirar a las personas que los escuchen alrededor de sus sueños y sus retos. Con Catalina Villa vimos que aunque en hay una agenda amplia de eventos culturales, no existía un espacio construido para que este tipo de personas compartan con los caleños”, explica Isabella Prieto.

“El caso de Natalia es el ejemplo perfecto. Una mujer que encausó su trabajo y sus energías para volverse la cara de todas las víctimas. Este año se lo queremos dedicar a la mujer, para darle una voz y ofrecerle todo el protagonismo”, añade Prieto.

Con la conferencia de Natalia Ponce de León se abrirá una agenda de conversaciones para este año denominada ‘Mujeres que trascienden’. Con ellas se espera que los caleños comprendan de cerca las historias donde el tesón y la fortaleza tienen nombre de mujer.