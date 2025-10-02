Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Entretenimiento
Gente
02 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.

Natalia Reyes: “Petro ha demostrado que la izquierda y la derecha son lo mismo”

En su paso por Claro Oscuro, la actriz colombiana Natalia Reyes comparte sus reflexiones sobre lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro.

Habla de las consecuencias que tiene hablar abiertamente de política en un país tan polarizado. Además, cuenta que tras su participación en “Termineitor” se abrió la posibilidad de vivir en Los Angeles, la cuna del cine mundial. ¿Por qué decidió no vivir en esa ciudad? Reyes hace parte del elenco de “Noviembre”, película que presenta otra visión sobre lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia.

Joseph Casañas Angulo

Joseph Casañas Angulo

Unidad de Video

Temas Relacionados

Claro Oscuro

Terminator

Natalia Reyes

Gobierno Petro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.