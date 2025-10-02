Habla de las consecuencias que tiene hablar abiertamente de política en un país tan polarizado. Además, cuenta que tras su participación en “Termineitor” se abrió la posibilidad de vivir en Los Angeles, la cuna del cine mundial. ¿Por qué decidió no vivir en esa ciudad? Reyes hace parte del elenco de “Noviembre”, película que presenta otra visión sobre lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia.
02 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Natalia Reyes: “Petro ha demostrado que la izquierda y la derecha son lo mismo”
En su paso por Claro Oscuro, la actriz colombiana Natalia Reyes comparte sus reflexiones sobre lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación