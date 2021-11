Nataly Patiño, una reina hecha a pulso

Nataly Patiño no quería ser acordeonera. Su padre, sí. Un acordeonero de festivales vallenatos que no logró ganar ninguno. Quería que su hija se dedicara a la música. Le daba clases de acordeón, pero a ella no le gustaba. Era una niña de siete años y poco a poco le fue agarrando el gusto. Hasta que, a sus 22, se coronó como la Reina Mayor de uno de los festivales más importantes de acordeones en Colombia.

La noche que ganó el público la aplaudía y a ella se le entrecortaba la voz. El micrófono temblaba por su mano. Los ojos se le humedecían y brillaban. No solo sus ojos. También su vestido plateado. A ella no le gusta este tipo de prendas, pero ese día una amiga le consiguió patrocinio de la indumentaria. Lo vio y dijo que sería el ganador. Así fue. Sus ojos, el vestido y Nataly Patiño brillaron esa noche. Y su victoria tuvo una dedicatoria especial.