Nath Campos, youtuber mexicana, denuncia que fue víctima de abuso sexual

En el video que compartió en Youtube, la creadora de contenidos expuso los hechos que recuerda acerca de lo que considera abuso sexual, por parte de Rix, su colega mexicano. Diferentes influenciadores se han pronunciado al respecto y le han brindado apoyo.

Nath Campos, youtuber mexicana y novia del bajista de Morat Simón Vargas, publicó un video en su canal de Youtube, en el que revela que fue abusada sexualmente por parte del también youtuber, conocido como Rix. La creadora de contenidos aseguró que consideraba a su colega como amigo, sin embargo, él se aprovechó de un día en el que se encontraba ella bajo los efectos del alcohol.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtubers. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, me acuerdo pocas cosas”, explica en su video.

“Llegamos a mi edificio y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no se si estaba en shock o muy borracha.” añadió Campos.

El video que demora más de 40 minutos, lo realizó para ayudar a muchas mujeres que han sufrido o sufren de una situación similar y no se atreven a denunciar por miedo. Ante esto, muchas mujeres han manifestado apoyo con mensajes hacía Nath Campos, al igual que Simón Vargas.

No se olviden de sus caras, las caras de machitos abusadores.

Rix, abuso sexualmente de Nath Campos.

Juan de Dios, abuso psicológicamente de Ken¡a, amenazandola con filtrar sus fotos intimas.

Yayo Gutiérrez, tomó fotos intimas de Ixpanea, y la acosa con estas.

Yao Cabrera, trato+ pic.twitter.com/KE9vWpKijR — Jᴜʟɪᴇᴛᴛᴀ (@SakxKos) January 23, 2021

Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme 💜. https://t.co/jjjXtwjSZI — NATH CAMPOS 🛸 (@nathcampost) January 22, 2021

Eres un ejemplo a seguir al hacer esto. Te admiro y te amo. https://t.co/jqyJK8nwyB — Simón Vargas (@SimonVargasM) January 22, 2021

Por su parte, Rix respondió a través de ‘historias’ de Instagram y dio su versión de los hechos. “Quiero decirles cómo pasó. Fuimos a un antro un grupo de amigos, tomamos y en algún momento nos fuimos a su departamento. En la mañana, ni ella ni yo sabíamos qué había pasado exactamente, después de eso la relación cambió mucho, pero nos llevábamos bien, hasta que en un viaje en Las Vegas le dije algo en estado de ebriedad y a partir de ahí me dejó de hablar”, aseguró el influencer.

También se pronunció el grupo de Los Caballeros, que reúne a 18 hombres, todos ellos influenciadores de la plataforma YouTube, provenientes de distintos países de América Latina. En este colectivo se destacan algunos nombres como Juanpa Zurita, Zaak, Mario Bautista, y Rix.

Que valiente eres @nathcampost. Gracias por compartir esto. Gracias por ser un ejemplo para quien sea que esté pasando por esta situación. Admiro tu fuerza Nath. Te quiero, te creo y cuentas conmigo. No estás sola. 💜 — JUANPA ZURITA 🇲🇽 (@JuanpaZurita) January 22, 2021

A través de Twitter, la mayoría del grupo se pronunció al respecto del caso y las declaraciones de Nath Campos, además de asegurar que Rix ya fue expulsado de su hermandad. Quienes no han dado su posición son Pachin Sánchez y Saak.

“Qué bueno que levantaste la voz, Nath Campos, y les diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más”, añadió el también cantante Mario Bautista.

Que bueno que levantaste la voz @nathcampost y le diste fuerza a todas las mujeres que han vivido este tipo de situaciones, te admiro mucho y lo sabes eres una mujer llena de virtudes y cualidades hermosas y por eso es que yo y todos te vemos y reconocemos, ahora más. 🤍 — Mario Bautista (@mariobautista_) January 22, 2021

Daniel Patiño, escribió: “espero de corazón siempre lo mejor para ti Nath Campos sabes que te admiro te respeto y te quiero a ti y tus cercanos, RECHAZO cualquier abuso hacia una mujer, hacia una persona, y no le deseo a nadie nada de lo sucedido. Nada lo justifica. Eres una dura pequeña”.