La actriz, que comenzó en el modelaje y se formó en Italia, interpreta a Kate Baker en el “thriller'” financiero “Devils”, que transmite Universal TV.

Nació en Colombia, pero creció fuera del país. Cuando se trata de decir de dónde es, ¿cómo se siente más cómoda?

Siempre digo la verdad. Mi madre es colombiana y mi padre es griego, y se casaron en Roma. Eran universitarios en Italia. Mi madre estudiaba arquitectura y mi padre, medicina. También casi nací en Roma, pero luego mi madre decidió que quería dar a luz cerca de su familia, en Colombia. Entonces, soy colombiana.

¿Qué tan cercana es a Colombia?

Estoy muy orgullosa de mis raíces colombianas. Me encantaría mudarme allí en algún momento. Amo nuestra cultura, la historia precolombina y las artes y artesanías de nuestros pueblos indígenas. Nuestra fauna, flores, frutas y comida. Realmente amo a mi familia colombiana. Siempre estoy muy feliz de estar rodeada por ellos cuando voy de visita. Tengo una familia muy numerosa repartida entre Bogotá y Barranquilla.

Ha vivido en Italia, Grecia y Londres. ¿Qué le han aportado las diferentes culturas?

No es fácil para mí distinguir dónde aprendí qué, para ser honesta, ya lo he mezclado todo. Saqué la mayoría de mis principios y valores familiares de mi madre colombiana, así como el buen gusto por la moda, que inevitablemente creció aún más aquí en Italia, que me ha colmado de belleza, arte, historia, moda, arquitectura y una cocina increíble. También puedo decir que crecer en Grecia me hizo feroz y fuerte; Grecia, Italia y Colombia tienen valores familiares similares, por eso mis padres también se llevaban bien. En Londres aprendí la mayor parte de mis habilidades analíticas y organizativas, aunque creo que mi labor de todos los días proviene de la escuela Americana Internacional a la que fui en Grecia: estaba rodeada de gente de todo el mundo, por lo que mi apertura de mente y la aceptación hacia la diversidad y las nuevas culturas vienen de ahí.

¿En qué momento de su vida se dio cuenta de que quería dedicarse a la actuación?

Cuando trabajé como modelo e hice comerciales de televisión. Cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Cine de Roma hice una audición, un monólogo, y me sentí muy natural. Los jueces fueron personas importantes de la industria del cine italiano: el actor Giancarlo Giannini y el director Pupi Avati. Al final me pidieron que improvisara el monólogo en inglés y cuando terminé y me bajé del escenario no dijeron nada. Aunque recuerdo a Avati, se puso de pie y me dio un beso en la frente. Sentí que había causado una buena impresión, pero no estaba segura. Cuando me aceptaron oficialmente vía email, finalmente pensé y me dije a mí misma: “Ok, definitivamente puedo actuar”.

Su carrera la ha desarrollado principalmente en Italia. ¿Sigue siendo Hollywood la industria que define la carrera de un actor?

Italia me ha dado muchas oportunidades, así como en el extranjero. Las coproducciones entre países van muy bien ahora y creo que Hollywood definitivamente siempre será el objetivo más alto que un actor pueda alcanzar. Mi primera experiencia allí fue cuando caminé por la Alfombra Roja para el estreno de Romeo y Julieta, dirigida en inglés por el italiano Carlo Carlei, en la que interpreté el papel de Rosaline, con acento británico.

Ha trabajado en producciones de diferentes géneros. ¿Se siente más a gusto con alguno en particular?

Tuve la fortuna de actuar en comedias y dramas. Interpreté a la ciega, a la alcohólica, a la villana, a la monja, a la maestra de escuela, a la madre joven... He variado y quiero seguir haciendo papeles que sean muy diferentes a mí. Son más desafiantes y disfruto de esos retos. También me gusta interpretar personajes con personalidades fuertes y decididas que todavía tienen corazón; me gusta cuando tienen que atravesar cambios y resultan como ganadores.

Se lanza la serie “Devils”, en la que actúa junto a Patrick Dempsey. ¿Qué verá el televidente ?

Es un thriller financiero muy intrigante lleno de misterios que eventualmente se revelarán y mostrarán a las personas reales detrás de las máscaras del diablo. Patrick Dempsey es el gran jefe del New York London Bank (NYL Bank). El resto es una sorpresa. Espero que los espectadores sientan curiosidad por saber más al respecto.

Usted interpreta a Kate Baker. ¿Qué nos puede decir de su personaje?

Kate Baker es británica y es la asistente confiable y diligente de Massimo Ruggero. Ella es un miembro leal de su equipo en el banco, NYL Bank.

Este 2020 fue un año difícil o raro, por lo menos. ¿Cómo fue para usted?

La incertidumbre me dio miedo al principio. También sentí mucho dolor por todas las vidas perdidas. Me sentí muy sola lejos de mi familia, pero hice videollamadas diarias con amigos y familiares. Estaba en Roma y afortunadamente pude ver de vez en cuando a algunos amigos y amigas que viven cerca de mi casa. Disfruté leyendo, escribiendo y reflexionando sobre el futuro. También vi comedias y reproduje las escenas cómicas con mis amigos actores a través de videollamadas.

¿Qué sigue para Nathalie Rapti Gómez?

Tan pronto como termine la pandemia, no veo la hora para visitar a mi familia en Colombia y pasar un tiempo con ellos.