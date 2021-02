Nathaly Vega, en plena exploración sonora

La artista comienza su camino como solista con la canción “Luceros”, en la que explora las fusiones entre el pop urbano y el folclor colombiano.

¿Cómo cree que ha influido la pandemia en su carrera musical? ¿Afectó en algo su debut como solista?

Creo que la pandemia, al limitarnos en cuanto a shows en vivo, nos ha afectado a todos los artistas, reduciendo los espacios para promocionar nuestra música y negándonos una de las experiencias que más anhelamos, que es estar en los escenarios y sentir al público, por lo que sí cambia las circunstancias de mi lanzamiento. Lo bueno es que hoy, de alguna forma, podemos compensar eso con internet en general y con el streaming. Por otro lado, en mi carrera musical, el confinamiento ha sido un tiempo muy provechoso para crear nueva música.

Su carta de presentación se llama “Luceros”. Hablemos de este viaje musical con el que da a conocer su propuesta artística.

Musicalmente, Luceros es una propuesta de pop urbano que fusiona ritmos afrolatinos y del folclor colombiano con una síntesis del sonido que nos transporta a un lugar diferente. Busqué darle un aire especial con voces procesadas por efectos en el coro y sensaciones sonoras experimentales.

¿Cómo surgió la idea de este nuevo sencillo?, ¿cómo fue el proceso de creación del tema?

Luceros es una canción inspirada en el amor, para mí este tema fue una catarsis en un momento en el que sentía que no podía más con un amor que me estaba haciendo daño, solo alejándome pude entender que las relaciones son el reflejo de lo que llevamos dentro y que es muy importante amarnos a nosotros mismos antes de amar a otros para poder construir relaciones sanas. El proceso de creación comenzó con piano y voz, luego realicé una preproducción con la sección rítmica, el piano y los efectos de voz en el coro, contacté a mis amigos José Oliveros y Andrés Rodríguez y ellos desarrollaron la producción y la mezcla. Finalmente, la canción pasó por la masterización de Camilo Silva y así quedó lista para ser entregada al público.

El video de “Luceros” fue hecho en La Candelaria, en Bogotá. ¿Por qué esta locación y cómo fue ejecutar un plan de rodaje con tantas restricciones?

Escogimos La Candelaria por ser un barrio icónico de mi ciudad, porque me gusta mucho por su identidad y estética, y siento que me representa como bogotana. El plan de rodaje se realizó en la temporada de aislamiento preventivo, por lo cual no había restricciones por cuarenta, pero sí seguimos los protocolos de seguridad.

¿Cómo ha sido el experimento de fusionar el pop urbano con la riqueza sonora que tiene el folclor colombiano?

Es un proceso de descubrimiento, desde que empecé a componer he tenido una tendencia melódica hacia los cantos folclóricos de mi país, específicamente de la región andina y la región caribe, razón por la cual también estuve en un proyecto en el que fusionamos rock con cumbia, llamado Kumbé. Ahora, fusionar mis melodías con pop urbano, ritmos folclóricos de mi país y una exploración sonora a la vanguardia, es como un sueño para mí en el que mezclo todo lo que me gusta y lo que soy para entregarle lo mejor a la gente.

¿Cuál es el elemento que hace que la propuesta de Nathaly Vega sea diferente?

Mi música se destaca por buscar una nueva cara al pop urbano. Mi intención es escribir letras de consistencia y valor artístico. Creo que fusionar el dembow con ritmos diferentes y manejar un sonido un tanto experimental me da la posibilidad de abandonar los parámetros establecidos y mi música es auténtica, sin dejar de ser comercial.

¿Cómo percibe la escena musical actual en Colombia? ¿Cree que existe una diversificación de ritmos?

Yo pienso que Colombia es una potencia en la industria musical, siento que hemos sabido incluir factores característicos de otras músicas del mundo y lo más importante es que hemos sabido darles nuestra identidad y esto es cierto en muchos géneros. El año 2020 se fue con más de treinta nominaciones al Grammy Latino para artistas colombianos y cuatro artistas nominados a los Grammy Anglo. Siento que lo estamos haciendo bien como colombianos y espero que la industria y el arte sigan desarrollándose cada vez más en el país.

¿Cómo visualiza su proyecto musical en un par de años?

Me visualizo creando y mostrándole al mundo lo que hago, creciendo cada día más como artista y como persona, cantando en muchos escenarios y colaborando con grandes artistas, haciendo lo que amo.

¿Cuáles son sus proyectos ahora?

En este 2021 vengo con mucha música. Estén muy pendientes por ahí, porque se vienen más canciones bonitas.