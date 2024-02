Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel: “Lo que se ama se respeta”

La pareja de cantantes asistieron juntos a la ceremonia de los Premios Grammy 2024, en los que el mexicano se llevó su primer gramófono. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó que su entonces pareja, el mexicano Peso Pluma, le fue infiel. La artista decidió terminar su relación con el reciente ganador del Grammy tras hallar lo que otros internautas vieron en diferentes videos tomados al final del Super Bowl. El cantante de música regional fue visto con otra mujer al terminar el evento del pasado domingo en Las Vegas, Nevada.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió la argentina en sus diferentes redes sociales. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, agregó en el mensaje.

Por el momento, el mexicano no se ha pronunciado sobre los hechos en los que acompañaba a la misteriosa mujer en Las Vegas y sobre su reciente ruptura con Nicki Nicole. La argentina no pudo asistir al Super Bowl con Peso Pluma por temas de agenda con sus presentaciones, entre las que se encontraba un evento en Costa Rica.

La relación de Peso Pluma y Nicki Nicole

Los dos cantantes confirmaron su relación en noviembre de 2023 durante un concierto de la argentina en Ciudad de México. El Pepsi Center fue testigo del momento en el que los dos se dieron su primer beso en frente de un público. Tan solo un mes antes, Nicole negaba que tuviera una relación con Peso Pluma, a pesar de diversos rumores que se movían en redes sociales y medios de farándula.

Tras conocer los hechos registrados en video, Nicki Nicole eliminó de sus redes sociales todas las imágenes que tenía junto a Peso Pluma, mientras que este último aún las fotos de ambos. El cantante mexicano ha sido blanco de diferentes críticas, entre las que se encuentran negativas a su apología a la violencia y a la narco cultura, y su comportamiento errático durante conciertos.

