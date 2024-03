“No confío mucho en mi salud”, Akira Toriyama en su última entrevista

Su nuevo proyecto, "Dragon Ball DAIMA", se estrenará este año, aunque no hay una fecha concreta. Foto: EFE - JIJI PRESS

La comunidad fan de Dragon Ball lleva varios días de luto. El 8 de marzo se dio a conocer la noticia de que Akira Toriyama, el creador de la franquicia, había muerto el pasado día 1 de marzo. La información provocó millones de reacciones a nivel mundial. Ahora, salió a la luz la última entrevista concedida por el legendario artista japonés.

El Tokyo Anime Award Festival anunció en diciembre de 2023 que Toriyama recibiría el premio Lifetime Achievement en reconocimiento a sus logros a lo largo de su carrera. El evento tuvo lugar durante el fin de semana y se esperaba que Toriyama acudiera a recoger el galardón y dar un discurso.

El acto no pudo llevarse a cabo por su fallecimiento. Sin embargo, sí había concedido antes de morir una entrevista al festival que ahora vio la luz. En ella, el creador de Dragon Ball repasaba su amor por el manga, así como algunas anécdotas personales y adelanta algunos de sus próximos trabajos.

“Para ser honestos, nunca he tenido mucho interés en el anime, e incluso cuando mi trabajo se hizo en formato animado, me da vergüenza admitir que no lo vi mucho, pido disculpas”, comenzaba Toriyama, dejando claro que su verdadera pasión fue siempre el formato manga.

“Hace unos 10 años, de repente, me pidieron que revisara el guion de una película animada Dragon Ball y dibujé algunos diseños simples para los personajes y los fondos. Pensé: ‘Puedo dejar las partes difíciles para el equipo’”, añadía entre risas. “Por lo tanto, me da vergüenza haber recibido el premio Lifetime Achievement Award del Tokyo Anime Awards Festival. Muchas gracias”, agradecía Toriyama.

“Uno de mis recuerdos más inolvidables en los trabajos de animación es cuando conocí al fallecido animador Toyo Ashida para un proyecto de anime llamado Kosuke-sama Rikimaru-sama, que fue producido para Shonen Jump Original. Este proyecto no tenía manga, por lo que se organizó una reunión. Era una persona amable y conectamos rápidamente. Cada vez que veía su estilo de dibujo, me conmovía su toque cuidadoso y hábil”, rememoraba entonces.

“Pensé: ‘Está bien, supongo que necesito este tipo de toque para acelerar el proceso de dibujo y hacer que Dragon Ball se vea mucho más fluido’. El tiempo de dibujo se redujo a aproximadamente dos tercios de lo que solía ser. Nos influenciamos mutuamente de muchas maneras y creo que fue un momento verdaderamente gratificante. Rezo por el descanso del alma de Ashida-san”, homenajeaba a su amigo fallecido.

DRAGON BALL DAIMA

Posteriormente, Toriyama habló sobre el próximo anime de Dragon Ball, que verá la luz este año con motivo del 40 aniversario del manga. “Originalmente, se planeó que Dragon Ball DAIMA, que se estrenará en 2024, fuera una serie de anime original sin mí, pero como di consejos aquí y allá, terminé involucrándome profundamente en el proyecto sin darme cuenta. No solo estuve involucrado en la historia general, sino también en la visión del mundo, el diseño de personajes, los mechas y otros aspectos. Espero que disfruten viendo la serie, que creo que no solo es intensa y llena de acción, sino también llena de sustancia”, dejaba entrever.

“Finalmente, me gustaría agradecer a todos los que me han apoyado hasta ahora. No estoy seguro de cuánto más podré hacer, ya que no tengo mucha confianza en mi salud, probablemente debido a mi estilo de vida cuando era más joven, pero haré todo lo posible para crear trabajos más interesantes. ¡Así que, por favor, continúen apoyándome!”, pronosticaba por último, desvelando que su salud ya estaba algo delicada y dando las gracias por el apoyo incondicional durante cuatro décadas a sus seguidores.

Finalmente, Toriyama falleció el 1 de marzo a causa de un hematoma subdural agudo. La web de Dragon Ball fue la encargada de hacerlo público. El mangaka tenía 68 años. Su nuevo proyecto, Dragon Ball DAIMA, se estrenará este año, aunque no tiene una fecha concreta.