"No estoy dispuesta a tolerar el bullying": Millie Bobby Brown

BANG Showbiz

La actriz Millie Bobby Brown recogió el galardón a Mejor Interpretación en la gala de los MTV Movie & TV Awards que se celebró el pasado sábado en Los Ángeles y que ha sido emitida este lunes. En el discurso con el que tuvo la oportunidad de agradecer ese honor, la estrella no dudó en arremeter contra quienes se esconden tras una pantalla para hacerle la vida imposible a otras personas.



"Quiero que sepan lo agradecida que estoy con todos aquellos que me apoyan. Como sé que hay mucha gente joven viéndonos ahora mismo, y algunos adultos también, probablemente no venga mal recordar una de las lecciones que me han enseñado: que si no tienes nada amable que decir, entonces no digas nada", aseguró la joven de 14 años durante su intervención, que realizó a través de un video después de verse obligada a cancelar su asistencia a la ceremonia por culpa de una lesión de rodilla.



En lugar de limitarse a pronunciar un discurso más contra el acoso del que ella misma ha sido víctima en la esfera virtual, la protagonista de Stranger things quiso ir un paso más allá ofreciendo un hombro sobre el que llorar a quienes que se sientan acorralados y no vean ninguna salida en una situación similar a la que ella se enfrentó.



"No debería haber cabida en este mundo para el bullying; yo no estoy dispuesta a tolerarlo y tampoco lo deberían hacer ustedes. Si necesitas ayuda para recordar lo valiosos que son como persona, o para sobreponerte a tanto odio, envíame un mensaje por Instagram".



Por desgracia, Millie sabe muy bien lo duro que puede resultar enfrentarse a una campaña de descrédito y acoso en las redes sociales. La presión de los 'trols' que pusieron en marcha el trending topic #TakeDownMillieBobbyBrown -'Derribemos a Millie Bobby Brown'- el pasado noviembre y de nuevo en junio consiguió que al final la adolescente, de 14 años, optara por renunciar a su cuenta de Twitter para distanciarse de tantos comentarios envenenados.



Por el momento la actriz aún mantiene activo su perfil de Instagram como medio para comunicarse con sus seguidores.