“No me quedaron ganas de quedarme”: Raúl Gasca tras robo en la Feria de Cali 2022

Raúl Gasca muestra la herida que le dejaron los ladrones durante la Feria de Cali 2022. Foto: Instagram @raulgasca

Por medio de su cuenta de Instagram, el reconocido, Raúl Gasca, dueño del circo Hermanos Gasca de México, contó que fue víctima de robo durante su asistencia a la Feria de Cali 2022 durante este martes 27 de diciembre.

Lo que contó el cirquero mexicano es que después de la presentación de Maluma durante el Gran Concierto de este martes, dos hombres halaron las cadenas de oro que tenía en su cuello y huyeron. Ante el susto de Raúl Gasca, trató de impedir el robo, pero fue en vano.

A su relato se unieron más personas que estaban a su alrededor, afirmando que también habían sido víctimas de los delincuentes durante el desarrollo del evento, pero a pesar de que varios ladrones fueron capturados, el sinsabor del momento dejó a Gasca inconforme.

¿Qué fue lo que pasó con Raúl Gasca?

“Bueno, bueno, amigos, quiero contarles algo, acabo de salir del super concierto de la Feria de Cali y bueno, les voy a contar rapidito. Yo puse una historia “uy que chévere ir a la Feria de Cali”, unos amigos me dicen, vente que tenemos un palco buenísimo y dije, pues vamos a la Feria de Cali”, comenzó contando Raúl Gasca.

Sin embargo, durante el Gran Concierto, el cirquero tuvo la primera experiencia desagradable con los delincuentes, que mientras estaba haciendo la fila para ir al baño le arrancaron una de sus cadenas, que, de acuerdo con lo que afirmó el mexicano, era muy cara.

“Nada, llegamos, el palco hasta adelante, de los mejores, por cierto muy caro, me dijeron mis amigos que les costó y bueno, todo salió bien, salió Maluma, buenísimo, salió Silvestre, buenísimo, cuando acabó Silvestre le digo a un amigo, “acompáñame al baño”, vamos al baño y de repente estamos haciendo la fila y dos tipos se empiezan a pelear en frente de nosotros, cuando me corro para atrás siento que me jalan las cadenas por la espalda”.

Y continuó: “Siento que me jalan y yo me agarro las cadenas y cuando volteo y yo las tengo en las manos, el tipo me jalaba y yo también lo jalaba, acto seguido viene un tipo y me pega así por el brazo y de repente siento que echan algo en la cara y yo me quedé con una cadena, la más delgada y cuando volteó nuevamente, ya no los vi”.

Raúl Gasca terminó con la camiseta rota y con una sola cadena en sus manos. “Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara, por cierto. De verdad que es muy triste que pase esto, a mí nunca me había pasado en un concierto, he ido a miles de conciertos y es la primera ve que me pasa”.

Tras pasar por ese momento, aprovechó para aconsejar a quienes van a asistir al siguiente Gran Concierto en la Feria de Cali y dijo que a pesar de que tenía una invitación, nuevamente a un palco, para el evento que será mañana 29 de diciembre, él no va a asistir. “No me quedaron ganas, no me quedaron ganas de quedarme”.

Finalmente, añadió que en ese momento varios policías capturaron a presuntos delincuentes, pero incluso a la salida del evento seguían haciendo de las suyas con otras personas. “Fue una experiencia bien fea, bien fea, incluso una chica que estaba al lado del palco me dijo: ‘a mí me robaron el celular y me pusieron escopolamina porque me desmayé’”, contó.