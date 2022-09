“No me quiso tanto”: Carlos Vives sobre relación con Margarita Rosa de Francisco

La pareja de actores estuvo junta desde 1988 hasta el año 1990. Foto: Instagram

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco son dos personalidades muy conocidas a nivel nacional que desde hace varios años han estado presentes en las pantallas y los oídos de muchas familias colombianas que los han visto desde los inicios de sus carreras.

Si bien en la actualidad tienen dos vidas completamente diferentes, el samario dedicado a su música y la caleña dedicada a su vida en Miami, su historia de amor fue una de las más conocidas de finales de los 80 gracias a que estaban viviendo la cúspide de su carrera actoral.

(Le puede interesar: Hijo de Eugenio Derbez revela detalles sobre las causas del accidente del actor)

Muchos años después, el cantante, por medio de una entrevista con el periodista mexicano Yordi Rosado, habló un poco de sus desamores y de cómo su relación con Margarita Rosa de Francisco le partió el corazón en su momento.

Esto fue lo que dijo Carlos Vives sobre su matrimonio con Margarita Rosa de Francisco

Durante el programa de YouTube, donde Vives habló de su vida personal, de sus inicios y su carrera en la actual, también dio detalles de cómo fue su juventud y su vida amorosa, en la que recalcó la aparición de Margarita Rosa de Francisco en su vida.

(No deje de leer: $3 mil millones de pesos vale una publicación de Khabane “Khaby” Lame en TikTok)

De acuerdo con el cantante, desde joven ha sido un hombre apasionado y entregado por sus relaciones, característica de su personalidad que, según dice, en debido a su signo leo.

“Cuando me fui del nido que iba uno a la universidad, y a la escuela de teatro, ya bueno, uno empieza a despertarse bastante, pero fui noviero, ¿sabes?, fui de novias de ‘nido’, dicen que es mi signo, yo soy leo, y dicen que somos fieles. Y sí, me enamoraba y me enconchaba ahí”, afirma Carlos Vives.

Sin embargo, a pesar de su fidelidad, Yordi le pregunta sobre sus desamores y rupturas, a lo que él responde que sí, que tuvo muchos episodios donde le partieron el corazón y menciona como el más relevante el momento donde terminó con la actriz caleña.

“No, sí, tuve mis desamores terribles con Margarita, Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”, reveló el samario, quien no escondió sus emociones durante la entrevista. “Ella es una mujer maravillosa, la verdad es que Margarita... de malas yo que no me quiso tanto, pero qué vamos a hacer y así es la vida, a veces ganamos, a veces perdemos”, también agregó.

La pareja se conoció mientras grababan ‘Gallito Ramírez’ entre 1986 a 1987 y en medio de sus papeles como protagonistas, su amor llegó hasta el altar, pues se casaron en 1988.

¿Quién es la actual esposa de Carlos Vives?

La pareja lleva más de 20 años juntos y desde el 2008, fecha en la que sellaron su amor por medio del matrimonio, han criado a cuatro hijos.

(Además: “Casi nos matamos”: humorista de ‘Sábados Felices’ sufrió fuerte accidente)

“Hoy te miro y me pongo a pensar, si el destino existe en realidad… Y somos dos almas que se buscan donde quiera”… Te amo ¡Contigo todos son días de los enamorados!”, puso Vives en una publicación reciente recordando el momento de su boda.