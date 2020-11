View this post on Instagram

Del Colectivo Mukashi Mukashi Idea original Pierre-Yves Le Louarn - Estreno virtual en Full HD el 8/Nov/2020 6pm - Presentación del documental NOTENGOMIEDO 15 Nov 2020 - NOTENGOMIEDO 22 Nov 2020 viva una experiencia de realidad virtual realizada en asocio con UMYK VR Studio Lab Proyecto ganador de la beca El Arte y la Cultura se Crean en Casa de la Secretaría de Cultura de Bogotá 2020 #notengomiedo #notengomiedo #teatroen360 #elteatrovive #cuentametuhistoriaytelaactuo #performance #manifiesto #teatro #música #danza #urgente #elarteylaculturasecreanencasa #comparte #todolikeesunplauso #sdcrd @idartes @teatroestudioquintaporra @colectivomukashimukashi @umykvr @pierreyveslelouarn @fifalodia @6824angelica @edwinbolnaractor @garyforero_ @julianactrizherrera @lauurregob @andresmega2016 @emanuelrojasimgt @luisafernandaab @jessica_esther_moreno @maniposaibarra @katalinda @jkamposs @canalcitytv @nicolasmonterodomingez