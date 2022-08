Olivia Newton-John, protagonista de la película “Brillantina”, muere a los 73 años

Olivia Newton-John fue un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que compartió su experiencia con el cáncer de mama.

La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su papel en el taquillero film musical “Grease”, murió el lunes a los 73 años, informó su familia.

Dos décadas después de ser diagnosticada de cáncer de mama, Newton-John “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dijo su esposo, John Easterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales.

Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, indicó el esposo, que pidió que “en lugar de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como “If Not for You”, “Let Me Be There” y “Have You Never Been Mellow”, su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”.

Por su parte, el actor John Travolta se pronunció con una foto de la actriz en su cuenta personal de Instagram en el que expresa su amor y gratitud hacia ella. “Olivia, hiciste de nuestras vidas algo mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te amo muchísimo. Te veremos al final del camino y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en el que te vi y por siempre... tu Danny, tu John”, dice el texto escrito por el actor.