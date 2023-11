“Orgasmo”, un show de Antonio Sanint para reír libremente

“Orgasmo”, escrita y dirigida por Antonio Sanint y con la producción escénica de Javier Méndez, responde muchas preguntas cruciales para nuestra existencia. Foto: Fredy Olaya

El próximo 22 de noviembre, Antonio Sanint regresa al escenario del Teatro Nacional de la calle 71 con su nuevo show “Orgasmo”, un espectáculo para hablar y compartir sobre de todos los detalles de nuestra existencia, incluyendo la sexualidad, lo que somos como seres humanos y nuestras relaciones.

Una conversación que busca hacerse de manera adulta y sin vulgaridad para reír de todas las situaciones que son más fáciles de abordar desde la comedia. Todo comienza con uno… y todos venimos de al menos uno. Entonces, ¿porque nos cuesta tanto hablar de ello?

Después de haber tenido más de seiscientas funciones sold out en el Teatro Nacional a lo largo de su carrera y más de mil alrededor del mundo, Antonio Sanint vuelve con una nueva forma de mirar nuestras más profundas intimidades, de una manera divertida.

“Orgasmo”, escrita y dirigida por Antonio Sanint y con la producción escénica de Javier Méndez, responde muchas preguntas cruciales para nuestra existencia: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Por qué los hombres no sabemos bailar reggaeton? ¿Por qué los hombres tenemos tetilla? ¿Cuál es la diferencia de un orgasmo de una mujer y de un hombre? ¿Por qué se quedan dormidos después del primero? ¿De qué hablan cuando no están con nosotras?…. ¿El tamaño realmente importa? ¿Qué debo hacer cuando algo pasa y no me funciona?

Si usted no ha encontrado respuesta para los grandes dilemas existenciales no se puede perder este imperdible show de Antonio Sanint. La obra está basada en su libro “Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó”.