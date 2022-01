Pablo Jacobsen, creando un año épico y transformador

Pablo Jacobsen es el creador del pódcast "Máximo desempeño". / Cortesía.

¿Cómo nació “Máximo desempeño”, y cómo contribuye al desarrollo del potencial y alcanzar la excelencia personal?

Máximo desempeño surge de la curiosidad, de mi anhelo por aprender y trabajar en mi crecimiento personal. Esto me llevó a descubrir un campo de conocimiento que estudia la excelencia: la ciencia del rendimiento humano. A través de esta ciencia, me he especializado en las claves que facilitan el desarrollo del potencial. Entre ellas están la mentalidad, el manejo de la energía para el rendimiento, la autoconsciencia, el autoconocimiento y los hábitos diarios, entre otros. En un mundo cambiante, impredecible y competitivo, en lugar de perseguir el éxito debemos buscar la excelencia.

¿Cómo un periodista ha logrado cambiar la mentalidad de cientos de personas por medio de conferencias inspiradoras?

La ciencia política y el periodismo me enseñaron a investigar y profundizar en el entendimiento de las cosas. Hace unos años, descubrí que la forma más efectiva de aprender es compartir el conocimiento y servir a los demás a través de mi habilidad para contar historias e inspirar. Mi trabajo como coach y conferencista me permite ser un testigo empático del momento de cada persona o equipo, transmitirles una energía calurosa y contagiosa, y hacerles ver que los retos que enfrentan pueden ser una aventura llena de posibilidades. Para acompañar este proceso me dedico a investigar herramientas y principios basados en ciencia y sabiduría ancestral, los cuales facilitan el desarrollo del máximo potencial.

¿Qué es entonces “Visión 2022”?

Es un curso experiencial para descubrir la mentalidad, las herramientas y el plan de acción que contribuyen a crear un año épico y transformador. Está basado en la especialización que estoy haciendo en neurociencia del alto rendimiento y en la psicología de la prospección. Aún estamos a tiempo para diseñar la experiencia de vida que tenemos, no esperando que sea fácil sino sabiendo que tendremos todo lo necesario para enfrentar y superar los retos que se presenten.

¿Es la edad un limitante para el desarrollo del máximo potencial?

De ninguna manera. La curiosidad y el deseo de aprender son el único límite para llevar nuestros potencial y capacidades al máximo nivel. La mayor limitación es nuestra incapacidad de tomar el control de nuestra vida y enfocarnos en lo verdaderamente importante. No importa la edad que tengamos, si estamos comprometidos y nos hacemos responsables de nuestra experiencia, podemos desarrollar nuestro máximo potencial.

¿Cómo se identifica un hábito con bajo potencial para lograr transformarlo en un superhábito?

El movimiento físico es una práctica sencilla que podemos convertir en un superhábito. El entrenamiento del cuerpo permea todos los ámbitos de la vida. Investigaciones recientes sobre la ciencia del ejercicio revelan que el movimiento físico es vital para impulsar la creatividad, mejorar la salud mental y preparar al cerebro frente a los numerosos efectos del envejecimiento. El running, por ejemplo, nos enseña a soportar el dolor y la incomodidad mientras experimentamos la fluidez del momento presente. El yoga nos guía en la práctica de una respiración pausada y profunda, una herramienta muy efectiva para estar en calma y pensar con claridad bajo presión.

Como creador y presentador del pódcast “Máximo desempeño”, ¿cuál es el mayor aporte que esta nueva alternativa digital ha dejado en tus seguidores?

El pódcast es un espacio maravilloso para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que facilitan el desarrollo del potencial. El mayor aporte son los aprendizajes que podemos obtener de muchas mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en ámbitos muy diversos. Las conversaciones nos muestran que existen muchos caminos para expresar lo mejor de nosotros mismos. Nos permiten reflexionar y recordar que todos estamos librando batallas internas que los demás no conocen. En el proceso he descubierto que cuanto más exploramos la mente y las experiencias de las personas, más descubrimos que los retos que todos enfrentamos son muy parecidos. El mayor aporte es darnos cuenta de la unidad. “No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota”, como dijo Rumi.

¿Por qué nuestros lectores no pueden dejar pasar esta oportunidad para transformar su vida?

La mayoría de las personas comienza el año con emoción, por la energía renovada de un nuevo comienzo. Pero esta sensación se desvanece rápidamente, porque no tienen claridad acerca de lo que verdaderamente desean ser y lograr, ni de cómo realizar cambios significativos en su vida. Si fallamos en la preparación, estamos preparados para fallar. Este curso es un regalo que nos podemos dar para tener claridad de lo que queremos, definir prioridades, asumir compromisos, establecer metas ambiciosas y descubrir la mentalidad y las herramientas que nos ayudan a lograr lo que queremos. Solo necesitas saber la dirección correcta, no el destino.

¿Cuáles son esas herramientas útiles que una persona que asista a Visión 2022 puede llevarse a casa para fortalecer su enfoque y alcanzar su máximo potencial?

El 2022 requiere un compromiso no solo con nuevos comportamientos, ¡sino con una nueva mentalidad! Es en la mente donde el verdadero cambio comienza y donde se construyen los grandes logros a largo plazo. La consciencia es el punto de partida de la transformación. Cuando nos damos cuenta y nos hacemos cargo de vivir desde nuestra mente creativa, estamos más conectados con la intuición que con el intelecto, comenzamos a pensar, decidir y actuar con mayor sabiduría. La herramienta principal es la mente, pero también hablaremos del manejo de la energía, el sistema de funcionamiento diario, el enfoque en fortalezas, la programación de la mente subconsciente y muchas otras prácticas y principios útiles para el desarrollo del potencial.