Pamela Anderson cuenta cómo Playboy le salvó la vida

BANG Showbiz

La actriz asegura que de no haber sido por Hugh Hefner no habría conseguido superar los abusos de los que fue víctima en su infancia y juventud.

En un principio podría parecer que la mítica mansión Playboy, un lugar célebre por sus fiestas desenfrenadas y sus orgías, no sería el lugar más apropiado para una jovencita retraída y traumatizada por un pasado marcado por los abusos y la violencia sexual. Sin embargo, tres décadas después de debutar como chica de portada de la revista, Pamela Anderson sigue sosteniendo que ese ambiente le permitió descubrirse y crecer como persona. (Archivo Pamela Anderson protagonizará último desnudo de Playboy).

"De niña, sufrí abusos a manos de una mala cuidadora femenina, que ya ha fallecido. Y mis primeras experiencias con hombres no fueron consentidas. Era una chica dolorosamente tímida y como jovencita, Playboy no hizo más que empoderarme. Me salvó la vida, sin duda. Me sentía atrapada dentro de mí misma y necesitaba liberarme. Para mí, supuso todo un descubrimiento; allí conocí a artistas, activistas y verdaderos caballeros", dijo Anderson a la publicación Us Weekly.

La inolvidable estrella de "Guardianes de la bahía" siempre ha recordado con especial cariño a Hugh Hefner, magnate y fundador de la publicación, cuyo fallecimiento el pasado septiembre la dejó devastada a pesar de la avanzada edad de su amigo y los problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo. En aquel momento, Pamela Anderson le dedicó un sentido tributo en las redes sociales en el que le definía como el hombre que la había permitido ser ella misma, añadiendo: "Todo lo que alguien ha llegado a amar de mí, es porque tú me comprendiste, me aceptaste y me animaste a ser quien deseara". (Leer La perturbadora vida en la Mansión Playboy, contada por una exnovia de Hugh Hefner).

Echando la vista atrás, la actriz tiene claro que la decisión de mudarse a la mansión Playboy fue la mejor que podría haber tomado nunca y, basándose en esa experiencia, no duda en aconsejar a cualquiera que se encuentre en una encrucijada a apostar por la opción menos conservadora.

"Animo a todo el mundo a ser valiente y atreverse a salir de su zona de confort. Es un salto a lo desconocido, pero cuando te atreves a hacerlo es cuando realmente empiezas a vivir. Todos experimentamos algún tipo de tragedia en nuestras vidas, solo debemos recordarlo y tratar de ser amables los unos con los otros".