Pamela Anderson lideró una protesta antitaurina en Francia

EFE

No es la primera vez que la actriz y sex-symbol integra una protesta pro-animales en Francia, pues en agosto de 2017 participó en otra para pedir el cierre del parque marino Marineland.

La actriz canadiense Pamela Anderson, famosa por su papel en la serie Baywatch, lideró este viernes un acto de protesta antitaurina en Nîmes (sur de Francia), informó a Efe la presidenta de la Alianza francesa antitaurina, Claire Starozinski.



Anderson, quien vive desde hace un año en el sur de Francia debido a su relación en el futbolista del Marsella Adil Rami, llevó al Ayuntamiento de Nîmes una petición de internet en la que medio de millón de personas piden acabar con las corridas de toros.



"No comprendo cómo las corridas perduran en un país como Francia", manifestó Anderson, según relató Starozinski, coordinadora de la iniciativa.



La acción reivindicativa, muy seguida por los medios locales, sucedió cuando comienza en Nîmes la tradicional feria de Pentecostés.



Starozinski denunció también la hostilidad que encontraron por la protesta y contó que el alcalde de Nîmes, el conservador Jean-Paul Fournier, no quiso acoger la manifestación..



No es la primera vez que la actriz integra una protesta pro-animales en Francia, pues en agosto de 2017 participó en otra para pedir el cierre del parque marino Marineland, Antibes (sur), donde denunció el cautiverio que padecen los animales en esa instalación.



La sex-symbol de los años noventa, de 50 años, dejó hace unos meses Estados Unidos y se mudó a Francia para vivir con su pareja.