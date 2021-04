Paola Colmenares y el toque femenino en la industria musical

Esta mujer, una de las más influyentes de Latinoamérica en la música y el entretenimiento, ha sido reconocida por su trabajo y los logros que ha obtenido desde la dirección de la plataforma VidaPrimo. Ella aprovecha para hacer un llamado a que se reconozca el trabajo femenino en la industria.

En una industria como la de la música en la que la participación de las mujeres históricamente ha sido muy baja, y por lo general se cree que han sido los hombres quienes ocupan importantes cargos y cierran millonarios contratos, muy pocas veces se reconoce el trabajo que han hecho las mujeres como compositoras, ingenieras de sonido, productoras, abogadas, A&R, grandes ejecutivas, directoras o gerentes a cargo de multinacionales y sellos nacionales e internacionales.

Por esa razón, es importante destacar a las mujeres líderes que han transformado las industrias donde ejercen a lo largo del año, para así ratificar su trabajo y aporte. Una de estas cabezas visibles es Paola Colmenares, quien se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de Latinoamérica en la música y el entretenimiento. Colmenares es pionera en la defensa y promoción de los derechos de autor y conexos para artistas, empresarios y mánagers independientes en la región, y una de las ejecutivas que ha estado detrás de grandes éxitos de la música urbana a nivel mundial.

Paola Colmeras hace parte de ese grupo de mujeres que ha cambiado la industria desde el lado corporativo en el que también se destacan nombres como Adriana Restrepo (Presidenta Sony Music Región Andina), Mariangela Rubbini (Directora ADA Región Andina), Yadira Galeano (Gerente Star Arsis), Rebeca León (CEO Lionfish Entertainment), Leila Cobo (VP Billboard Latin), Ángela Galeano (Dinastía Inc), Mayna Nevarez (CEO Nevarez Communications), Laura Tesoriero (VP The Orchard Latinoamérica), Inma Grass (CCO Altafonte) y Laura Mendoza (Head of Distribution Sales Región Andina, Central y Cono Sur Believe), entre muchas otras que le apuestan al desarrollo de la música en América Latina.

Desde 2015, Paola Colmenares inició las operaciones de VidaPrimo y Cinq Music en la región, dos marcas especializadas en música, apostándole al desarrollo de la industria creativa con importantes clientes como Pina Records (Natti Natasha, RKM & Ken-Y, Plan B), Rancho Humilde (Natanael Cano, Porte Diferente, Ivonne Galaz), Andy Rivera, Ñejo, Full Harmony (Laya Kalima, Moize), White Lion (Darell, Sinfónico), Haze, Spiff TV (Anuel AA), PJ Sin Suela y Providencia, entre otros, cosechando resultados positivos para la industria.

Gracias a su gestión, liderazgo y resultados junto al equipo que ha consolidado, Colmenares fue ascendida hace unos meses a los cargos de General Mánager para VidaPrimo a nivel global y General Manager para Cinq Music en Latinoamérica.

Parte de su dirección se vio reflejada en los resultados de 2020 desde VidaPrimo y Cinq Music en donde se tuvieron impresionantes logros, como los 23.5 billones de vistas totales en los canales que pertenecen a la MultiChannel Network, es decir más de 3.5 billones de vistas comparado con el 2019.

Gracias a la gestión de Colmenares, Andy Rivera, Rancho Humilde, Ñengo Flow y Natti Natasha se consolidaron como los canales con más vistas durante 2020.

Además, el sello Pina Records logró obtener el Premio Diamante al alcanzar más de 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en uno de los pocos sellos en tener este premio.

Otro de los logros importantes de Paola Colmenares es haber apostado por la internacionalización de géneros como la guaracha, que llegó al programa Foundry de YouTube de desarrollo global de artistas al seleccionar a la joven DJ Samanta Duque.

Con más de 20 años en la industria musical, Paola Colmenares Bonilla comenzó su carrera en el sector como gestora cultural. Posteriormente fundó Colmenares Group, firma en la que ha desarrollado diversos proyectos por medio de servicios como management, booking y servicios jurídicos especializados en Propiedad Intelectual y Derecho del Entretenimiento a artistas, sellos y otros empresarios del sector en la región.

Es miembro fundadora de la Asociación Latinoamericana de Managers Musicales –MMF Latam y ha participado como ponente en eventos académicos y de industria como BAFIM, MIDEM, Fluvial y Billboard. Desde 2015 ha estado apoyando el desarrollo y consolidación de GoDigital Media Group en Latinoamérica.

Paola Colmenares, General Manager de VidaPrimo y General Manager de Cinq Music Latam, invita a todas las mujeres que trabajan en este sector a ser líderes en sus áreas y hace un llamado a la industria musical sobre las dinámicas actuales en las que la participación y representación femenina sigue siendo muy baja a pesar de los esfuerzos que se han hecho.