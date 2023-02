Paris Hilton reveló el nombre de su primer hijo y mostró su rostro en redes

Paris Hilton, en una ceremonia de entrega de los Premios Grammy. Foto: Getty Images

La estrella de la telerrealidad, heredera de hoteles e ícono de los años 2000, Paris Hilton, se convirtió en madre por primera vez. Ella y su esposo Carter Reum, con quien se casó en 2021, dieron la bienvenida a un bebé el pasado 24 de enero a través de fecundación in vitro. Hilton, de 42 años, mantuvo en privado las noticias sobre su bebé hasta que llegó su pequeño en enero de este año.

¿Cuál es el nombre del hijo de Paris Hilton?

La ex modelo estadounidense compartió las primeras fotos del rostro de su hijo, Phoenix Hilton, durante una sesión de fotos para Glamour UK. En las imágenes, Paris sostiene a su bebé y en otra posa junto a Reum y su hijo. “Baby Phoenix. Our whole entire world (Bebé Phoenix. Nuestro mundo entero)”, se lee en la publicación en su cuenta de Instagram.

Paris Hilton explicó que originalmente planeaba tener un bebé ella misma, pero terminó congelando sus óvulos siguiendo el consejo de Kim Kardashian. Un año después de casados, ella y Carter Reum optaron por formar una familia acudiendo a una madre sustituta.

“Carter y yo ya habíamos estado hablando sobre el futuro y luego el mundo se cerró, así que dije: ‘¿Qué piensas sobre nosotros haciendo embriones?‘ Y él dijo: ‘Sí, hagámoslo’”, confesó Hilton en una entrevista. Paris dijo que optaron por usar una madre sustituta porque le teme al parto y explicó: “El parto y la muerte son las dos cosas que más me asustan en el mundo”.

En su entrevista con Glamour, Paris habló sobre mantener las noticias sobre su bebé fuera del centro de atención y reveló que usaron una sustituta para el embarazo: “Sentí que mi vida ha sido tan pública, realmente quería mantenerla en privado. Por supuesto, fue difícil no decírselo a nadie, porque es un momento muy emocionante. Pero también me encantó poder compartir esto solo con Carter”.

En la misma entrevista, afirmó que fue drogada y violada a los 15 años después de que ella y sus amigas conocieron a un grupo de chicos en el Century City Mall en Los Ángeles. Hilton afirmó que los hombres la invitaron a ella y a una amiga a su casa, donde el grupo bebió “estos refrescos de vino de bayas”.

“No bebí ni nada en ese entonces, pero luego, cuando tomé uno o dos sorbos, inmediatamente comencé a sentirme mareada y mareada”, recordó. “No sé lo que puso allí, asumo que fue un roofie “. Este tipo de droga cómo una sustancia puede bloquear los recuerdos específicos de un ataque y es utilizado comúnmente para cometer violaciones.

También habló sobre su experiencia al ser enviada a programas de modificación del comportamiento, incluida la escuela Provo Canyon, en donde según ella los miembros del personal le infligieron abuso emocional, físico y psicológico durante su estadía cuando era adolescente.

