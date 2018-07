Paris Hilton tiene réplicas de su anillo de compromiso

BANG Showbiz

La estrella televisiva, DJ y empresaria Paris Hilton no está dispuesta a volver a vivir una experiencia tan aterradora como la que tuvo que experimentar meses atrás con la pérdida del carísimo anillo de compromiso que le regaló su prometido, el actor Chris Zylka, para pedirle matrimonio a finales del año pasado. Por ello, la también heredera del imperio hotelero Hilton encargó hace unas semanas dos réplicas de la citada joya para poder seguir asistiendo a fiestas y demás compromisos sociales sin la preocupación añadida de un posible extravío.



"Me he hecho un par de réplicas del anillo porque me da miedo volver a perderlo. Hay ciertos países a los que tengo que ir y no quiero correr el riesgo de quedarme sin él. Y es posible que consiga más de esas porque tengo varios eventos musicales y sitios que visitar", explicó Hilton.



Evidentemente, a Paris no se le ha olvidado el estrés y la ansiedad que le embargaron cuando, en medio de una concurrida fiesta que tuvo lugar en una discoteca de Miami, su anillo de compromiso acabó saltando mientras agitaba sus brazos al ritmo de la música. Por fortuna para ella, tanto su futuro marido como el resto de integrantes de la zona VIP del establecimiento se pusieron rápidamente manos a la obra para localizar la pieza y devolvérsela a su angustiada dueña.



"El anillo es tan grande y pesado que salió despedido de mi dedo mientras bailaba en el club. Acabó dentro de una cubeta de botellas de champán varias mesas más allá de donde estábamos. Gracias a Dios, mi prometido lo encontró antes de que alguien más lo hiciera y se lo quedara. ¡Tengo mucha suerte!", explicaba en su momento Paris Hilton a través de Twitter.