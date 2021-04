Patricia Uribe habla del poder de una sonrisa

La odontóloga, especializada en rehabilitación oral, promueve la odontología digital en esta época. Además, habla de los cambios en los consultorios a raíz de la aparición del coronavirus.

¿Cómo cambió la pandemia la rutina en los consultorios odontológicos?

La pandemia causada por el COVID-19 ha cambiado muchas cosas en nuestra rutina diaria, como ha sido la implementación de nuevos elementos de protección personal, adquisición de nuevos equipos que promuevan la bioseguridad y en muchos casos mejoramiento de la infraestructura. Varias cosas deben haber cambiado desde su última visita al odontólogo, desde su llegada al consultorio, la implementación de estrictos protocolos aplicados para mejorar la bioseguridad, la desinfección de sus artículos personales y la toma de temperatura.

¿Cómo estar seguros de que el paciente no se va a contagiar en un consultorio odontológico?

Los odontólogos por décadas hemos tomado medidas extremas para evitar contagios, esta vez estamos llevando todas las medidas de bioseguridad para minimizar el posible contagio dentro de la consulta. Posiblemente su odontólogo tenga cubiertos los muebles y las unidades con telas desechables o antifluidos y él o ella van a estar utilizando caretas completas, tapabocas especiales, overoles y otros equipos de seguridad para prevenir el contagio.

¿Cuáles son las cuatro ramas con las que define su profesión y por qué?

Biología, arte, mecánica y estética. La odontología toda la vida ha sido muy artesanal para entregar un trabajo, lo que tú pudieras hacer con tu conocimiento, plasmarlo con tus manos en los dientes... pero en esta profesión no puedes ser un artista si no sabes las bases de la biología, y aunque te quede algo bonito, si no es funcional y no sabes la biomecánica, no sirve. Para mí la prioridad es la parte funcional, pero si yo voy al odontólogo quiero que me hagan algo que funcione y a la vez que se vea bonito.

¿Cuándo empezó a conceptualizar sobre la odontología?

Yo estudié odontología, no porque me gustaran los dientes, sino porque era lo que quería para mi futuro... empecé a hacer rehabilitación oral, y esta rama es como el director de orquesta: tiene que saber de todo, pero se especializa en una cosa. Una profesora que estimo mucho me decía que la rehabilitación oral era la especialidad donde yo podía darle al paciente la felicidad y la satisfacción.

¿Por qué quiso ahondar en el tema de la odontología digital?

Siempre he estado en asociaciones científicas, hace dos años fundamos una que se llama Asociación Colombiana de Odontología Estética y Digital (Acoed), porque la odontología digital no es nueva, empezó hace muchos años, pero en Colombia a los odontólogos nos ha dado un poco de miedo entrar en este campo, porque estamos acostumbrados a lo artesanal, donde todo es a mano. Dar ese paso hacia lo digital no es tan fácil, porque implica costos mucho mayores y cambiar el chip de todos los odontólogos.

¿Esa odontología digital es complementaria a la que siempre hemos visto?

Claro, en muchas ocasiones incluso no se puede hacer odontología digital, porque no ha avanzado tanto... pero para utilizarla es ciento por ciento necesario tener muy claro cómo funciona la odontología convencional, porque es la base de todo.

¿Cuándo empezó a dictar conferencias?

Estaba estudiando todavía cuando el director del posgrado estaba haciendo un congreso, y me preguntó si quería dar una charla, porque desde esa época hago casos muy complejos... en ese momento tenía uno que era de un señor que le habían pegado un tiro, había perdido algunos dientes y media mandíbula. Con un cirujano maxilofacial planeamos toda la cirugía y se la hicimos, y el director del posgrado me dijo que mostrara ese caso en ese congreso, ahí empecé.

Desde que se graduó como odontóloga en 1994 hasta la fecha, ¿cambiado mucho la profesión?

Muchísimo. Ahora la anestesia es digital, no se siente, antes la toma de radiografías tenía un montón de irradiación, ya no. Con la aparición de la odontología digital, los materiales han cambiado y evolucionado cantidades, todo ha cambiado. Antes en la odontología había una caries en un diente, y era como un cáncer, quitaban la caries, y quitaban todo lo que había alrededor... ahora no, si hay caries, solo quitas la caries y ya, todo es más conservador.

¿Cuándo creó “The Beauty Smile”?

Cuando me fui para Estados Unidos en el 96, allá la formé y la tengo registrada. En la actualidad la marca ha ido cambiando, y estoy más enfocada en la marca Patricia Uribe, rehabilitadora oral.

¿Qué proyectos tiene?

Quiero sacar adelante lo de la odontología digital, también estoy preparándome para enseñar. No suelo pensar mucho en el futuro, siempre hago todo muy bien hoy, para mañana estar bien y tranquila.