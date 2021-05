Pedro Michelsen, emprender con estilo y diseño

Este administrador creó la marca Armatura en 2015 para estimular la industria textil, un motor importante para la economía en Colombia. Su empresa tiene una función social al apoyar a la Fundación Fútbol Pazífico.

¿De dónde surgió la idea de hacer un emprendimiento llamado Armatura?

Desde pequeño, mi abuelo me enseñó que una empresa bien administrada, que trabaja de forma responsable y honesta por el bienestar de sus clientes y sus empleados, es la mejor forma de construir país. Por esta razón, siempre quise emprender, para continuar con su legado. Arranqué con Armatura en 2015, cuando estaba en tercer semestre de Administración en la Universidad de los Andes. Identifiqué un vacío en el mercado de la moda, en la categoría casual formal. La idea era llenar ese vacío creando una marca con la calidad de materia prima y diseño de las firmas internacionales, pero con un precio justo para la mayoría de los colombianos.

¿Cómo ha sido el proceso de emprender en Colombia en el segmento de textiles?

No ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante. La industria textil es uno de los motores económicos del país. Es muy lindo ver cómo manos colombianas, muchas veces de madres cabezas de familia, confeccionan nuestros productos de la mejor calidad, para competir de frente con productos traídos de China, Vietnam y Bangladesh, por ejemplo. El 70 % de una marca son sus productos y el mejor mercadeo que puede existir es que un cliente genuinamente ame lo que compró. Por esta razón, invertimos mucho tiempo y dinero en asegurar que nuestras prendas sean de la mejor calidad.

¿Cuál es la prioridad de la marca?

En Armatura estamos totalmente obsesionados con nuestros clientes y ellos son nuestra prioridad # 1, por encima de todo. Esto suena como un cliché que diría cualquier persona en cualquier industria, pero hay una diferencia entre decirlo y verdaderamente ejecutarlo. Con mucha humildad me atrevo a decir que estamos logrando implementarlo. Todo nuestro modelo de negocio está diseñado pensando en crear la mejor relación precio-calidad-experiencia del mercado, para que nuestros clientes se puedan vestir bien sin tener que invertir mucho tiempo o dinero.

¿Cómo se diferencia Armatura de las marcas de ropa tradicionales?

Por ejemplo, al ser una empresa 100 % online no tenemos que incurrir en muchos costos fijos, lo que nos permite ofrecerles a nuestros clientes la mejor relación precio-calidad. Sin decir nombres, hay marcas que fabrican sus productos en plantas idénticas a las nuestras, con los mismos materiales, y los venden tres veces más costosos. Otra diferencia es que a todos nuestros clientes les ofrecemos reembolsarles el 100 % de su dinero si no están del todo satisfechos con su compra.

¿Por qué venden únicamente por internet y no en tiendas físicas?

Vendemos principalmente en internet porque creemos que existe una gran oportunidad en este canal de ventas, que viene creciendo rápidamente en los últimos años. En Estados Unidos, aproximadamente entre el 20 y el 25 % del total de compras de moda se hacen online’. En Inglaterra y China la cifra está alrededor del 30 %, en tanto que en Colombia solo el 2 o 3 % de las personas que compran ropa lo hacen por internet.

¿Cuál es la labor social que cumple este emprendimiento con la Fundación Fútbol Pazífico?

Lo que hacemos en la Fundación Futbol Pazífico es muy sencillo: utilizamos el fútbol como un gancho para vincular a los niños a la educación y mantenerlos alejados de la violencia. Operamos como cualquier escuela de fútbol, pero con dos diferencias fundamentales: nuestros niños, en lugar de pagar un valor monetario por pertenecer a la escuela, pagan es estudiando. El que no estudia, no juega. Además, el enfoque está en ayudarles a nuestros niños a crear un proyecto de vida lejos de la violencia y la drogadicción, por esta razón el fútbol no es el fin sino el medio que nos permite transformar cientos de vidas.

¿Qué tanto saben los colombianos del buen vestir y cuál es el estilo que caracteriza a nuestra sociedad a la hora de elegir prendas cotidianas?

Creo que el concepto del buen vestir es algo subjetivo y muy personal que cada uno debe definir por sí mismo. Para nosotros en Armatura, vestirse bien es algo sencillo e importante, pues es una forma de comunicarse de forma no verbal y decir algo acerca de ti mismo, quién eres y para dónde vas. ¡Los colombianos, en general, se visten bien! Les gustan mucho los diseños clásicos y básicos sin que estos se conviertan en aburridos, por eso buscan un toque moderno y sofisticado con algún detalle innovador.

¿Cuántas prendas de su marca tiene en su clóset?

Un 90 % de mi clóset es de la marca, creo que sería insensato de mi parte que no fuera así. ¡Uno debe aplicar lo que predica! Me visto con Armatura todos los días y genuinamente amo nuestros productos, este contacto diario con las prendas me permite estar pendiente de todos los detalles, desde el diseño y la confección hasta la calidad de nuestras materias primas.