Penélope Cruz habla de su experiencia más amarga en Hollywood

Cultura Ocio - Europa Press

Penélope Cruz ha relatado la peor experiencia que vivió en un casting. Fue hace muchos años, cuando ya era una estrella reconocida en España, pero todavía no había dado el salto a Hollywood. La actriz madrileña ha recordado cómo, justo antes de hacer la audición, intentaron imponerle escenas de desnudos que no estaban inicialmente en el guión. Una condición que, a pesar de que sabía que le iba a costar perder el que hubiera podido ser su primer gran papel en Hollywood a los 21 años, no admitió.

Fue durante una entrevista para la Fundación SAG-AFTRA, donde la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto recordó como la que iba a ser su gran oportunidad se convirtió en una vivencia que todavía recuerda con amargura. Así, y después de recibir un "guión increíble" para protagonizar una gran película estadounidense, y de asistir durante cuatro meses a clases de inglés para preparar la audición, Cruz voló a Los Ángeles para la prueba final.

"Cuando llegué allí, con un tremendo jet-lag, ellos me dijeron: 'Oh, tenemos que verte en la oficina'. Querían añadir algo a mi contrato. Dijeron: 'Si quieres hacer la prueba de pantalla, tienes que aceptar que en la película habrá algunas escenas de desnudos que no estaban en el guión'", relata Cruz que, en declaraciones recogidas por EW recuerda orgullosa cómo a pesar de su juventud no se dejó avasallar.

"Les dije: '¿Por qué no me contaron eso hace 24 horas, antes de subir al avión?' A pesar de que ya había rodado películas que tenían escenas de desnudos. En ese momento no quería pasar por eso. Decidí que, durante unos años, simplemente iba a decir que no a lo que fuera en el momento en el que mi corazón me dijera que no", revela la actriz española que se negó a firmar las nuevas condiciones contractuales, pero insistió en hacer la prueba de pantalla para la que había viajado hasta Los Ángeles.

El director, furioso

También relató que el director, un cineasta muy importante de Hollywood, pero cuyo nombre no reveló, le dejó de hablar y salió de la habitación. "Estaba furioso. Llamé a los jefes del estudio. Yo no hablaba inglés...pero en esa reunión sí que lo hablé. Les dije: 'Si creen que pueden tratar así a la gente, conmigo no va a funcionar. Tengo una familia que me quiere, volveré a subirme al avión y no me importa si no hago tu película'", recuerda Cruz que efectivamente consiguió hacer la prueba sin firmar el nuevo contrato.

"Sabía que no conseguiría la película. Pero ahora, con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento sentí, 'El día que muera, recordaré esto'", dijo Cruz quien también reconoció que no fueron pocos quienes le dijeron que aquella podría ser su última oportunidad.

"Fuen una sensación muy especial para mí, me hizo más fuerte. Y creo que a partir de ese 'no', muchos otros 'sí' han llegado a mi vida", sentencia Cruz quien contó este capítulo de su pasado en el marco de los movimientos 'Time's Up' o 'Me Too' contra el acoso sexual en Hollywood.