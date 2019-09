Pilar Sordo llega a Colombia con su conferencia "Educar para sentir, sentir para educar"

/Redacción Círculo de Experiencias

La psicóloga y escritora chilena, Pilar Sordo, presentará en Bogotá, el próximo 15 de septiembre en el Teatro ABC, su charla “Educar para sentir, sentir para Educar”, en la que explicará las claves para ser feliz. A diferencia de lo que la mayoría cree, no hay que tener todo resuelto ni aparentar una vida perfecta en Facebook, "la gente que mejor está, irónicamente, es la que se anima a llorar, no la que reprime sus lágrimas".

La conferencista también dará guías y explicará por qué en el último tiempo las mujeres “están empezando a ocuparse de ellas”; ver qué quieren; qué les sucede y qué es lo que desean realmente. La experta es un referente para miles de mujeres, sus ocho libros de autoayuda sirvieron de orientación, lo que le permitió conocerse mejor, desprenderse de mandatos y vivir más felices.

Pilar Sordo también aborda temas como psicología femenina asociada a infertilidad, trastornos de alimentación, menopausia y conexión de estos elementos con el trabajo, sexualidad adolescente y adulta, familia y género. Se ha destacado como relatora en estamentos Gubernamentales, empresas, colegios, fundaciones y ha sido panelista en radio en Chile y en extranjero. Además, es presidenta de la Fundación Cáncer Vida que ayuda a enfermos y familiares que transitan por el camino del Cáncer de páncreas y pulmón.

Dentro de sus libros más importantes se encuentran: “Viva la Diferencia”, “Lecciones de Seducción”, “No quiero Crecer”, Oídos Sordos” y “Educar para sentir, sentir para educar”, este último será el foco de su conferencia en Bogotá. En entrevista, Pilar Sordo habló del llanto, la búsqueda de la felicidad y los miedos, temas que también abordará en su conferencia.

Muchas personas relacionan el llanto con un signo de debilidad…

Totalmente. Es que la gente piensa que el llanto es una emoción ineficiente o caprichosa… Y nada más alejado de eso. Llorar, entre otras cosas, es una descarga necesaria y vital. Tenemos que animarnos a sentir. Vivir anestesiados no puede ni debe ser la única opción. Ser feliz es una decisión.

¿Será que también le tenemos miedo a ser felices?

En realidad tenemos miedo a que se acabe. Siempre supimos que la felicidad es un instante, entonces, por las dudas, si en este momento soy feliz, mejor digo que no, ¡no vaya a ser que en unos pocos minutos deje de serlo! (risas). Ustedes, los argentinos, contestan algo muy interesante cuando les preguntan cómo están… Y casi siempre dicen lo mismo: "Bien, estoy bien, por suerte". Y ese "por suerte" me saca la responsabilidad, me hace sentir menos culpa. Menos ansiedad. Porque de esa manera me convenzo de que mi felicidad, de alguna manera, no depende de mí. La felicidad no tiene que ver con la alegría, sino con la paz. Y hasta con el silencio. Nos quieren vender que la felicidad es ruido, gritos y euforia, pero nada más alejado de eso.

¿Hay alguna manera de que los padres podamos enseñarles a ser felices a nuestros hijos?

Lo más importante es entender que uno enseña con testimonios, no sólo con palabras. Si mis hijos ven que me río a carcajadas, seguramente se atrevan a reír. Y si me ven llorar todo el tiempo, probablemente también me imiten. Por eso, el desafío más interesante para los padres es mantener una coherencia entre lo que se dice y se hace.

¿Cuál es tu mayor miedo?

No tengo muchos miedos. Creo que mi mayor miedo es perder la capacidad de observarme. No quisiera que me ganara el afuera. O que la pasión con la que vivo y transito mi profesión (los viajes, las conferencias, las investigaciones) me roben la posibilidad de concentrarme en mí misma. Que todo ese ruido no me permita escucharme.

¿Tiene algún costo no escuchar lo que nuestro cuerpo necesita, no aprender a conocernos mejor?

El costo es la enfermedad física y mental. Puede ser un cáncer, un infarto, colón irritable, obesidad… El cuerpo termina gritando lo que el alma calla. Por algún lugar todo ese dolor va a salir, porque somos una unidad. Y entender que somos una unidad es urgente si pretendemos transitar la vida sin hacernos daño. Nos enseñaron que mostrar y aceptar nuestros sentimientos es un signo de debilidad, y no, todo lo contrario, ahí está la verdadera fortaleza.

