Pipe Bueno es la nueva portada de la revista Vea

En sus páginas relata, como nunca antes lo había hecho, cómo es su nueva vida junto a Luisa Fernanda W y su hijo Máximo; también tocó el tema del matrimonio y sus ganas de tener una niña. Además, habló de su nueva faceta como actor, la cual incluso lo llevará a protagonizar varias series; de la música y su más reciente lanzamiento, así como sus ambiciosos planes para la internacionalización de su carrera.

Pipe Bueno reveló que la pandemia le produjo incertidumbre, ya que su vida se basaba en los conciertos, pero al mismo tiempo se le presentó la oportunidad de trabajar por otro sueño: un restaurante en conjunto con su pareja, Luisa Fernanda W y dos amigos más. El éxito ha sido tanto, que incluso aseguró que tiene reservas hasta para los próximos tres meses.

Asimismo comentó que la llegada de su hijo Máximo, quien cumplirá en pocos días su primer año, le ha brindado la posibilidad de potencializar “todo lo bueno”.

“Ya no es que me llama Maluma o algún amigo y me dice, ‘vámonos para no sé dónde’, y yo empacaba dos bóxers y dos jeans y me iba. Ahora no. Yo les digo: ‘a ustedes se les olvida que soy papá”, comenta el artista de música popular a la revista Vea.

El nacimiento de su hijo hizo que el artista tomara la decisión de consolidar la relación con Luisa Fernanda W, a quien no solo considera su pareja, sino su socia y amiga. Por ahora sueña con tener otro bebé y anhela que sea una niña, sin embargo comentó que por ahora ambos están tomando todo con calma.

Su trabajo con la serie de Disney junto a Karol Sevilla es algo que lo emociona, ya que por su parte siempre ha estado el “bichito” de la actuación y después de este proyecto ya tiene otro personaje preparado.