Policía cree que asesinato de XXXTentacion fue por robo

El rapero XXXTentacion fue asesinado el lunes pasado a plena luz del día en Deerfield Beach, una ciudad al norte de Miami. Según la policía, el músico podría haber sido víctima de un robo. El pasado 18 de junio otro rapero fue asesinado: Jimmy Wopo, pero hasta el momento, las autoridades no creen que los crímenes estén relacionados.

Según el sitio web TMZ, el 18 de junio la policía recibió por la tarde una llamada telefónica que informaba que dos atacantes con capucha habían robado un bolso Louis Vuitton del vehículo del rapero, antes de regresar a un auto negro para escapar.

XXXTentacion, cuyo nombre real era Jahseh Onfroy, acababa de salir del negocio de motos Riva Motorsports, ubicado cerca de donde nació y donde vivía, cuando fue asesinado, informó el sheriff del condado de Broward.

"Al menos uno de los sospechosos disparó y alcanzó a Onfroy. Los dos sospechosos se fueron en un SUV de color oscuro", preció la policía en Twitter, agregando que según los investigadores podría tratarse de un robo.

XXXTentacion, tenía 20 años y era originario de Florida.



"La víctima adulta masculina es Jahseh Onfroy, 20 años, también conocido como el rapero XXXTentacion", escribió la oficina del sheriff de Broward en Twitter, tras indicar en la red social que la víctima había muerto en un tiroteo.

XXXTentacion ganó fama al publicar sus temas en la plataforma SoundCloud. Su música, muy oscura y de sonidos apagados, a menudo evocaba su depresión y su pasado criminal.

El rapero, cuyo nombre de artista evoca lo desconocido y la pornografía, es el artista de hip-hop de mayor fama en morir en los últimos años.

Su segundo álbum, "?", llegó a poco de salir en marzo, sin ninguna promoción tradicional, a ocupar el primer lugar del ránking Billboard.

XXXTentacion se hizo popular menos de un año después de publicar su canción "Look at Me!" en SoundCloud.

El músico fue objeto de polémicas debido a los incidentes violentos en los que estaba involucrado. Condenado por agresión, iba a ser juzgado en un caso de violencia de género por golpear a su exnovia embarazada.

En una entrevista publicada en junio por el Miami New Times, la mujer declaró que sufrió la violencia durante todo el verano de 2016 luego de que diera positivo su embarazo.

El rapero fue expulsado por su madre y por el colegio secundario tras golpear a un compañero de clase. También apuñaló a su agente y se peleó con espectadores de uno de sus conciertos.