“Por favor ayuda”, el triste mensaje de Frailejón Ernesto Pérez por incendios forestales

El cambio climático está haciendo estragos. Se han confirmado 31 incendios en toda Colombia, mientras que en Bogotá no se logra apagar el fuego que consume los cerros orientales. La fauna local se ha visto fuertemente afectada: aves, osos de anteojos, zarigüeyas, entre otras especies corren peligro. Lo mismo pasa con la flora, cuya planta mayormente afectada es el frailejón.

La situación es preocupante, pues el papel del frailejón es fundamental para la preservación del agua en los páramos. Según un artículo publicado por Infobae, “en el páramo de Santurbán, ubicado en Norte de Santander, alrededor de 400 las hectáreas con estos arbustos se vieron comprometidas, según con la Unidad Nacional de Gestión y Desastres (UNGRD)”.

El impacto ambiental que han generado los incendios en Bogotá y el país entero no es un tema que deba pasar desapercibido. Es por eso que el personaje animado Frailejón Ernesto Pérez, que se hizo famoso a nivel local por su canción homónima, compartió un sentido mensaje en su cueta de “X” invitando a los usuarios a cuidar el medio ambiente y seguir algunos consejos para evitar más incendios.

Abro el hilo más triste que ha existido en estos 101 años de existencia 😭.

Humanos, por favor ayuda para que no se generen más incendios y para que no se sigan propagando 😰. pic.twitter.com/sz61HSOugG — Frailejón Ernesto Pérez (@soyelfrailejon) January 24, 2024

“Abro el hilo más triste que ha existido en estos 101 años de existencia. Humanos, por favor ayuda para que no se generen más incendios y para que no se sigan propagando”, dice la publicación. Entre los tips recomienda “evitar hacer fogatas o hacerlas lejos de los árboles, ramas u hojas secas; apagarlas con agua y taparlas con tierra y piedras. Evitar fumar y tirar las colillas; no arrojar basura y mantener los bosques limpios”.

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Comentarios como “Frailejon, toca organizar una sembratón en el páramo con la guardería de frailejones que tiene el ejército”, o “No es justo contigo, mi querido frailejón. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos” se leen en la publicación que busca generar conciencia sobre el devastador golpe que generan los incendios forestales en la fauna y flora nacional.

No es justo contigo, mi querido @soyelfrailejon. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos 😞😭 pic.twitter.com/a62GhgIgi6 — Andrés Felipe Arango Arias (@afarangoa20) January 25, 2024

¿Quién es Frailejón Ernesto Pérez?

La canción Frailejón Ernesto Pérez fue compuesta por Carlos Correa, quien además presta su voz al frailejón. En conjunto con Adaan Li Guampe, la directora de Cuentitos mágicos; la guionista Nataly Petro y la productora ejecutiva Alei Valet, crearon un hit musical basados en los estudios que demuestran que a los niños en edad preescolar les encantan las canciones armónicas, pegajosas y con mensajes directos.

“Sonidos infantiles de campanas, maracas, xilófono y demás instrumentos que se usan en la edad preescolar son los que mayor recordación generan en los niños. No obviamos el rock porque sabemos que hay padres rockeros, pero sí debe haber un instrumento muy agudo que les guste a los niños, porque según estudios estos tonos son más fáciles de recordar en ellos”, comenta Carlos Correa.

Así que fusionando las rondas infantiles con ritmos como el ska, las baladas, el tango, la cumbia o la champeta, el equipo realizador de Cuentitos mágicos ha producido 150 canciones que enseñan desde lo más cotidiano como levantarse cada mañana y desayunar, hasta eventos significativos como la llegada de un hermano o la Navidad.

Cuentitos mágicos es una serie de televisión compuesta de cápsulas que, con una duración de cinco minutos y a ritmo de canciones y narraciones, cuentan historias que acompañan a los niños y niñas preescolares en sus actividades y experiencias.

El medio ambiente, por supuesto, es tema frecuente en este programa dedicado a niños entre los 3 y 5 años, y es Frailejón Ernesto Pérez el súper héroe encargado de enseñar a cuidar el mundo.