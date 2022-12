¿Por qué Elianis Garrido no está en “Lo Sé Todo”? Esto reveló la presentadora

Elianis Garrido en el set del programa "Lo Sé Todo" del Canal Uno. Foto: Instagram @elianisgarrido

Una de las reconocidas participantes del reality “Protagonistas de novela” y, en la actualidad, presentadora de “Lo Sé Todo” del Canal Uno, desde hace varios días ha estado fuera de las pantallas y de las redes sociales.

Este aspecto, para los fanáticos del programa de entretenimiento y seguidores de Elianis en redes ha sido notorio, ya que desde hace más de cinco años, la barranquillera ha estado al frente de las pantallas de millones de colombianos junto a Mafe Romero y Ariel Osorio.

Aunque las razones de su ausencia no estaban claras, la presentadora, modelo y actriz contó hace pocas horas en su cuenta de Instagram cuáles eran las causas de su salida temporal del programa y de las plataformas digitales.

¿Por qué Elianis no está en “Lo Sé Todo”?

Por medio de sus historias de Instagram, cuenta en la que tiene 6.2 millones de seguidores, Elianis Garrido agradeció a las personas que han estado al tanto de su estado de salud, que preocupaba por la salida repentina del programa, y afirmó que estaba bien.

“Tome unos días porque me sometí a una cirugía. Estoy bien. Recuperándome satisfactoriamente”, afirmó en su publicación. Después de su anuncio, la barranquillera volvió a retomar las redes sociales y sus publicaciones de historias en Instagram como lo hacía antes. Hasta el momento no se conocen más detalles de la cirugía o de las razones de este procedimiento.

¿Qué dijo Elianis Garrido sobre su esposo?

Anteriormente, la presentadora ya se había alejado de las cámaras del programa del Canal Uno, pero por motivos diferentes, ya que después de que muchos afirmaran que se podría tratar de su salida definitiva del noticiero de farándula, fue la misma Elianis quien desmintió esto y confirmó que estaba de vacaciones con su esposo.

Sobre su pareja y la poca visibilidad que tiene en redes, la barranquillera también dio su opinión y afirmó que su relación no había terminado a pesar de los comentarios especulativos de las personas tras notar que Elianis Garrido no “etiquetaba” a su pareja en redes.

“Me preguntan de mala manera que por qué no etiqueto a mi esposo. Que por qué no lo subo en fotos todo el tiempo o en videos. Que si me separé tan rápido. ¿Quién entiende a la gente?”, afirmó en las historias de su perfil.

“Cuando una pareja se muestra mucho, la critican porque se muestra mucho. Y cuando NO hacen de su relación un show mediático, entonces viven sacando conclusiones sumamente descabelladas”, continuó.

Y finalizó diciendo: “Mi respuesta: Él se casó conmigo, no con la gente de mis redes. Me eligió a mí, a quien soy fuera de esta pantalla. Mi esposo NO necesita las redes sociales para vivir”.