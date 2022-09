¿Por qué se retiró Patricia Janiot de Univisión?

Ángela Patricia Janiot ganó un premio Emmy en la ceremonia dedicada a los informativos de Estados Unidos en 2014./ Marc Bryan-Brown

Patricia Janiot se ha destacado por el papel que ha desarrollado en el periodismo, donde fue corresponsal en CNN desde 1992 hasta 2017, estando presente en momentos históricos como los eventos del 9/11 en Estados Unidos.

Desde 2018, Patricia había desempeñado su rol como periodista en el Noticiero de Univisión, donde también fue conductora del programa “Aquí y ahora”, donde se presentaban reportajes periodísticos relacionados con temas de actualidad y problemáticas sociales.

El público vio su última aparición frente a las cámaras de Univisión con el cubrimiento del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, el pasado 8 de septiembre, siendo este el cierre de aquel formato televisivo.

Solo tengo palabras de agradecimiento ante tantas muestras de cariño que ustedes generosamente me han regalado a través de mis redes sociales ¿Y ahora qué? Aquí les cuento 👇 pic.twitter.com/Ai304HolMN — Patricia Janiot (@patriciajaniot) September 15, 2022

Las preguntas comenzaron a aparecer en las redes sociales por lo que Janiot decidió hacer un video en su cuenta de Twitter e Instagram explicando los motivos.

“Mi esposo y mi hijo viven en Atlanta, mi hija vive en Los Ángeles (Estados Unidos). El cambio a Univision significó que me mudara a Miami y no pude convencer a mi esposo que me acompañara, que se mudara también”, comentó, agradeciendo también al público por su apoyo y compañía.

La periodista, además, comentó que no está en sus planes volver a los noticieros, por ahora, y que se dedicará a pasar tiempo con su familia y seguirá trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos personales.