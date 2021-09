¿Por qué terminaron Lili Reinhart y Cole Sprouse de “Riverdale”?

Aunque al principio solo eran compañeros de set, Lili Reinhart y Cole Sprouse terminaron siendo mucho más que amigos. Una de las relaciones más aclamadas por el público joven nació gracias a la química que ambos tuvieron al grabar “Riverdale”, la exitosa serie de Netflix que se estrenó en enero de 2017.

Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que entre los dos había algo más, sobre todo porque sus publicaciones en Instagram los ponían un poco en evidencia.

Ante el éxito que tuvo “Riverdale” entre el público joven, la polémica por la en ese entonces “supuesta” relación que tenían Reinhart y Sprouse estaba basada únicamente en rumores, ya que ninguno de los dos había desmentido o confirmado su romance.

Para 2017, año en el que se estrenó la serie, se realizaron varios eventos de promoción en los que ambos hicieron presencia, y fue allí donde los fans se dieron cuenta de que no había duda... era una realidad, ambos estaban juntos. Se dedicaban tiernas miradas y eran muy cariñosos mutuamente, algo que para ellos era inevitable.

Cole Sprouse and Lili Reinhart cute/ funny moments (sprousehart cute moments)

Pero fue hasta 2018 cuando ambos confirmaron su relación mientras estaban juntos de vacaciones en Hawái, y tiempo después aparecieron juntos en la alfombra roja de Met Gala de ese mismo año. “Lili fue un huevo difícil de romper. Al principios es muy tímida, reservada, y creo que fue a la mitad de la primera temporada que comenzó a dejar entrar a la gente de verdad”, dijo el actor en una entrevista con Glamour.

Aunque todo parecía estar bien, con la llegada de la pandemia a principios del 2020 las cosas empezaron a cambiar entre ambos, o así lo dejaban ver a sus fans. Fue gracias a una publicación en el Instagram de Cole que el mundo entero se enteró de lo que estaba pasando, y no era nada bueno para los seguidores de la aclamada pareja.

“Lili y yo inicialmente nos separamos en enero de este año, decidimos separarnos de manera permanente en marzo. Qué experiencia tan increíble tuve, siempre me sentiré afortunado y apreciaré que tuve la oportunidad de enamorarme. No le deseo más que el máximo amor y felicidad. Es todo lo que diré, cualquier cosa que escuchen no importa”, escribió el actor en agosto del año pasado, dándole fin a los rumores sobre la ruptura y confirmando que el romance de cuento de hadas había llegado a su fin.