“Prima facie”, un monólogo que cuestiona la injusticia de la justicia 

Cristina Umaña tuvo que aprenderse más de 100 paginas de texto para el monólogo. Foto: Cortesía

Suzie Miller escribió Prima facie a manera de catarsis, pues quería quejarse del sistema judicial británico y la forma en la que este tramitaba las denuncias de acoso y abuso sexual contra las mujeres. La dramaturga australiano-británica creó un monólogo de una hora y cincuenta minutos protagonizado por la abogada Teresa García. La obra ha sido adaptada en Australia, España, Francia y ahora aterriza en Colombia.

El monólogo, a través del personaje de Teresa, cuestiona la tasa “tristemente baja” de condenas por agresiones sexuales a mujeres, un tema que Miller conoce bien, pues fue abogada penalista. Este tema no es ajeno a Colombia, donde, según datos de la Fiscalía, en lo que va de 2024 se han registrado 32 feminicidios, 2.068 casos de violencia sexual contra la mujer y 12.327 casos de violencia intrafamiliar en donde las víctimas han sido mujeres.

Por eso, Nicolás Montero quiso recrear la versión colombiana de Prima facie con la actriz Cristina Umaña como protagonista. “Después de mucho esfuerzo, Teresa García logra ser parte de una de las firmas de abogados más importantes del país. El éxito la acompaña, logra ser abogada penalista, incluso en casos en los que tiene que defender a clientes acusados de abuso sexual, por quienes aboga utilizando estrategias y desacreditando a los testigos. Todo parece ir bien para Tessa, hasta que un suceso cambia su vida por siempre”, dice la sinopsis de la versión que Montero dirigió, que está en temporada en el Teatro Nacional hasta el 13 de julio.

Para el monólogo, Umaña interiorizó más de cien páginas de texto para entender la profundidad del discurso que se plantea en la obra y transmitir una reflexión al público. “Prima facie llegó a mí porque Nicolás Montero me invitó y me ofreció este texto en febrero. Yo ya conocía la obra, había tratado de verla en España, pero no lo logré porque estaba sold out. Cuando leí el texto quedé fascinada y le dije que sí de una vez. Quería hacer teatro hace un tiempo, lo venía pensando y manifestando. Ha sido un trabajo arduo, dos meses de montaje, he analizado el guion completamente, lo leo, lo releo entre líneas para tratar de comprenderlo a la perfección”, comentó Umaña en entrevista para El Espectador.

¿Qué lugar concede realmente este sistema a la escucha y la recepción de la palabra de la denunciante? ¿Le otorga el mismo valor a esa palabra que a la del acusado? ¿Debe considerarse mentira cualquier inexactitud? ¿No prima de manera excesiva la interpretación de los hechos sobre los propios hechos? ¿Debe probarse la voluntad de violar o la ausencia de consentimiento? Son algunas de las preguntas que se plantea en Prima facie.

“Es un texto impresionante. Siento que es muy necesario actualmente y eso me cautivó. No podemos ignorar el contexto colombiano porque si bien esta es una obra británica, no deja por fuera a ningún país. El reconocerme como un canal de expresión para llegar a muchas personas con este mensaje es hermoso, y Suzie Miller lo hace de una manera magistral”, dice Umaña recomendando que hay que dejarse llevar por el texto, y así poco a poco ir construyendo el universo de Teresa.

Entre el discurso que escribió Miller y que ahora personifica Umaña, uno de los grandes cuestionamientos es que las mujeres no sean reconocidas como víctimas de una agresión sexual si han consumido alcohol, si su vestimenta es “inadecuada” o si su agresor no es desconocido por ella. Estas críticas que se plantean en la obra no son extrañas para Miller ni para Umaña, que luego de interpretar el monólogo se replanteó sus pensamientos como mujer, madre y actriz.

“Me parece muy poderoso de este diálogo que la gente trata de entender algo que es indefendible, pero que para el sistema judicial sí lo es con el argumento de ‘la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario’, y eso termina siendo una barrera enorme para las víctimas. ¿Por qué tienes que pelear con el sistema para que crean que fuiste abusada? ¿Por qué debes someterte a procesos eternos mientras tu abusador sigue libre?”.

El impacto de Prima facie ha sido tan fuerte, que en países como Australia, Inglaterra y Canadá se han modificado leyes para el beneficio de las mujeres. Por eso, para la actriz colombiana el monólogo, a pesar de ser largo, en un país como Colombia se queda corto. “Ojalá aquí la obra tenga el mismo impacto, sería ideal. En mi tarea de interpretar a Teresa cuidé mucho el no victimizarla y revictimizarla, sino darle el poder a su voz para que la gente salga de esta obra con un montón de reflexiones que motiven a actuar, a hacer algo por el cambio, a garantizar la libertad de las mujeres y procesos dignos”.

Umaña es actriz, no abogada. Más allá de pararse al frente del público y hablar durante casi dos horas sobre leyes, otro reto importante fue el tema de los términos. Era un nuevo lenguaje y tuvo que practicar durante varios meses lo que iba a decir, cómo lo iba a decir y la intención que iba a utilizar para llegar al resultado final. Luego de su primera presentación, sintió que el público necesitaba tiempo para digerir la información, reflexionar y, al igual que Miller, hacer una catarsis con todo lo que la obra genera. “Es hermoso, porque esa también es una labor del teatro”.

A Nicolás Montero y Cristina Umaña les queda la sensación de que con esta obra “algo tiene que cambiar”, así sea solo en la mentalidad de los asistentes, pero el objetivo siempre fue encontrar la voz correcta para, según la actriz, “cambiar el chip de una sociedad que no piensa en la mujer como víctima cuando en realidad lo es”.