Prográmese este fin de semana con la Quinta Bienal Internacional de Danza de Cali

Artistas y compañías invitadas como Germaine Acogny (Francia-Senegal), Nach (Francia) Sankofa (Medellín), Proyecto Orbitante (Bogotá), Wangari (Medellín), L’Explose (Bogotá), Batsheva (Israel) y Pina Bausch Fondation y École Des Sables (Alemania-África), serán las protagonistas de los últimos días de la cita bienal más importante de Colombia y una de las más destacadas de Latinoamérica.

Prográmese con los recomendados para este fin de semana:

Domingo 14 de noviembre:

En la franja de formación, el público podrá asistir a las 9:00 a.m. a los talleres con Jorge Puerta, único bailarín colombiano que ha bailado en la Compañía de Pina Bausch y, a las 10:00 a.m. con la bailarina francesa ‘Nach’.

La línea Cuerpo Nación abre a las 4:00 p.m. en el C.D.C. La Licorera con la presentación de la obra de la compañía de L’Explose, que llega por primera vez a Cali el solo ‘Tiresias o la razón del ser’ y, en el mismo lugar, a las 5:00 p.m. será el turno para los Jóvenes Creadores del Chocó con la obra ‘Cuestión de dignidad’.

El día cierra con broche de oro con Germaine Acogny, considerada la madre de la danza afrocontemporánea y, hoy en día, uno de los íconos más reconocidos de la danza a nivel mundial, a quien este año le fue otorgado el Premio León de Oro de la Danza de la Bienal de Venecia, considerado el Óscar de la danza. Esta vez, llega por segunda vez a la Bienal. Esta vez, estará a las 7:30 p.m. en el Teatro Jorge Isaacs con el solo ‘En algún lugar del inicio’.

Y en la plataforma virtual, llega la obra ‘Intensional Particle’ del japonés Hiroaki Umeda, coreógrafo y artista multidisciplinar reconocido como una de las principales figuras de la escena artística de vanguardia japonesa.

Lunes 15 de noviembre:

En el componente de formación, desde las 8:00 a.m., la Bienal ofrecerá dos talleres de danza india y taller de Gaga, a las 10:00 a.m., con la mítica compañía israelí Batsheva, junto a un maestro de Gaga People desde Tel Aviv. Asimismo, la madre de la danza contemporánea, Germaine Acogny, finaliza su presencia en la 5ta Bienal con un taller que dictará a las 10:00 a.m. en el Centro Cultural Comfandi.

Por su parte, ‘Foco Bogotá’, en alianza con el Idartes, se presentará la Compañía de Danza del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 4:00 p.m. en el Teatro Jorge Isaacs. Con la obra ‘Incluso la misma noche está aquí’, se explora cómo el espacio y la proximidad afecta las relaciones humanas, no solo con los otros. Y, a las 6:00 p.m. llega ‘Antígona’ del Proyecto Orbitante en la Plazoleta del Centro Cultural de Cali.

La Bienal Internacional tendrá su acto oficial de clausura a las 7:30 p.m. con ‘Detrás del Sur: Danzas para Manuel’, de la compañía de Medellín Sankofa en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. La obra hace un homenaje al maestro Manuel Zapata Olivella basado en una de sus obras más reconocidas: Changó, el Gran Putas, donde se conjugan su genio creativo y su meticuloso trabajo de documentación alrededor de la diáspora afrodescendiente en el continente americano.

En la plataforma virtual, a las 8:30 p.m., el público podrá tener la oportunidad de ver una de las mejores obras de danza del mundo. El talento de la compañía Pina Bausch Fondation y École Des Sables (África y Alemania) con la obra icónica obra ‘El rito de la primavera’ con bailarines de Germaine Acogny.

Programación permanente del 9 al 15 de noviembre:

Exposiciones (virtual y presencial): compañía L’Explose, homenaje a Tino Fernández, de Michel Cavalca, fotógrafo oficial de la Bienal de Lyon en Francia; fotografías de las bailarinas africanas del proyecto ‘Ella Poema’; la exposición ‘Vaivén’ del fotógrafo Juan Arias sobre la imagen oficial de la Bienal; y ‘Cuando me muevo’, de la fotógrafa Carolina Navas de bailarines de la residencia de ‘Nach’.

Plataforma videodanza on demand: una selección de cinco videodanzas internacionales con obras de México, España, Ecuador y Alemania, y ocho videodanzas nacionales. Estas muestras se complementarán con videodanza de ‘Ella Poema’, ‘Ímpeto’ de la Compañía del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la presentación del resultado del laboratorio de creación entre Andrea Bonilla, Juan Arias y doce bailarines caleños.