¿Qué enfermedad tiene ‘Heredero’, el cantante de “Coqueta”?

Heredero emitió un comunicado sobre su enfermedad. Foto: @herederocarranga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cantante santandereano ‘Heredero’, quien es el cantautor de la canción “Coqueta”, himno de este fin e inicio de año en Colombia, informó a través de un comunicado en sus redes sociales que sufre una enfermedad que le impide seguir realizando algunas presentaciones, por lo que tuvo que cancelar algunos shows programados para estos días de enero.

En el texto, publicado este viernes, en su cuenta de Instagram, el cantante indicó que padece de laringitis aguda, enfermedad que afecta sus capacidades vocales y que le impiden realizar algunas de sus presentaciones.

“Con gran pesar y mucha responsabilidad, me veo en la obligación de comunicarles que, debido a una complicación de salud, me veo forzado a cancelar el show musical programado para el día de hoy 3 de enero de 2025 en el municipio de Sucre, Santander. He sido diagnosticado con laringitis aguda, una condición que afecta mis cuerdas vocales y que, bajo prescripción médica, requiere reposo absoluto para evitar complicaciones mayores”, dicta el documento.

Estas son las fechas que ha cancelado ‘Heredero’ por temas de salud

Por lo pronto, el santandereano no ha comunicado cuánto tiempo estará fuera de los escenarios y hasta el momento ha anunciado la cancelación de dos fechas.

La primera fue la del viernes 3 de enero, que estaba prevista para el municipio Sucre, en el sur del departamento de Santander, como se lee en el comunicado. La segunda fecha estaba programada para este sábado 4 de enero en los municipios de Galán y Zapatoca, ambos en el centro de Santander, y su cancelación fue anunciada en una historia de la cuenta de Instagram de ‘Heredero’.

¿Cómo se compuso “Coqueta” de ‘Heredero’?

La canción “Coqueta” se lanzó a mediados del año pasado y poco a poco, orgánicamente, fue tomando terrenos en las plataformas de streaming. Llegó a ser una de las más reproducidas en YouTube, y luego, se metió dentro de “Spotify 50 Colombia”. De ahí no paró de escalar hasta conquistar el primer puesto.

“La empecé a escribir en 2018, cuando surgió la idea, eso que llamo cabezote, esa puntita, esta parte que se dirige al enamoramiento constante, y luego de ahí, la vine a terminar a finales del 2022. No es que todos los días estuviera haciendo algo para ‘Coqueta’, sino que me permito que la vida, que Dios, vaya colocando frases, acordes para englobar la idea general de la canción”, indicó el cantante en una entrevista a El Tiempo.

El Heredero regularmente se toma su tiempo para crear sus canciones. Dice que no es fácil hacer el trabajo de una composición, pues tiene que rimar, contar una historia, crear un ambiente y demás. La canción “Coqueta” demoró cuatro años en crearse y dos años en publicarse, como la mayoría de sus canciones.

“Siento que el trabajo que se ha venido haciendo durante años, y no solo por mí, sino incluso los fundadores de todo este cuento campesino carranguero, está dando fruto. Yo, soy el resultado de eso, no me gusta hablar tanto a título personal, porque no debe ser así”, agregó.