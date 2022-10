¿Qué es blefaroespasmo?, la razón por la que Katy Perry cierra uno de sus ojos

En medio de un concierto, a Katy Perry se le cerró de forma involuntaria el ojo derecho. Foto: Instagram - Instagram

Katy Perry, cantante de ‘Hot n cold’, ‘Roar’, ‘California gurls’ y ‘The one that got away’, se viralizó en redes sociales luego de que circulara un video en el que se ve cómo su ojo derecho se cierra de manera involuntaria y ella intentar abrirlo. El por qué de este suceso tendría un nombre: Blefaroespasmo.

Aunque internautas aludieron que el episodio se trataba de una parálisis facial, a manifestaciones de estrés e incluso al remplazo de la artista por un clon o robot, lo cierto es que la misma cantante ha manifestado en repetidas ocasiones que tiene un ‘wonk eye’ (ojo torcido), es decir, que sufre de una condición llamada blefaroespasmo.

En 2016, Katy Perry respondió: “ese ojo torcido”, a una foto publicada por una de sus fanáticas en Twitter en la que se le ve sonriendo con un micrófono en la mano. Un usuario replica su comentario al preguntarle que a cuál de los dos ojos se refería, a lo que ella escribió que al derecho.

that wonk eye tho — KATY PERRY (@katyperry) July 29, 2016

¿Qué es el Blefaroespasmo?

Según el Instituto Nacional del Ojo, el Blefaroespasmo es la contracción involuntaria y repetitiva del músculo alrededor del ojo, lo que puede generar el cierre del párpado y movimientos anormales y aunque el estrés sí es una de sus causas, no es la única por la que se puede sufrir esta condición.

Además del estrés, la fatiga y el tomar mucha cafeína pueden desencadenar el blefaroespasmo. Una alteración neurológica funcional en el sistema nervioso central, los efectos secundarios de algunos medicamentos y la falta de lubricación en el ojo, que provoca que el párpado se sobre esfuerce, son otras causas.

A quienes padecen esta contracción involuntaria se les recomienda dormir más, tomar menos cafeína y lubricar los ojos con gotas. En caso de que la persona no mejore con estas alternativas, hay otras medidas como el inyectarse botox en los músculos de los párpados para que dejen de contraerse o someterse a una intervención quirúrgica.