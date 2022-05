¿Qué le pasó a Ivy Queen? Video de la cantante preocupa a sus seguidores

“Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”, dice la cantante Ivy Queen al comienzo del video publicado en su cuenta oficial de TikTok, en el que se ve claramente que está luchando con su salud.

“Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuando puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, concluye la artista. El video no demoró en hacerse viral y generar especulaciones en todas las redes sociales. Sus seguidores muestran preocupación, pues en el video no se menciona la enfermedad que Ivy padece, ni nada relacionado a ello,

Aunque algunos ya sospechaban que algo pasaba por la notable ausencia de Ivy en redes sociales y en su música, ninguno de sus seguidores tiene la certeza de lo que está pasando. La cantante no se ha pronunciado ante el video publicado, y tampoco ha dado explicaciones a sus seguidores, que siguen con la duda y esperando su pronta recuperación.