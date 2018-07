¿Qué pasó con el Instagram de Miley Cyrus?

BANG Showbiz

La cantante Miley Cyrus borró todas las publicaciones que había compartido hasta la fecha en su cuenta de Instagram. Muchos de sus millones de seguidores se percataron este jueves de que el número de publicaciones de la artista en la plataforma había comenzado a disminuir notablemente y para la noche del viernes habían desaparecido ya todas.



Hasta la fecha la estrella de la música no ha ofrecido ninguna explicación al respecto. Las teorías acerca de las razones que la llevaron a tomar esta decisión y que no han tardado en surgir en la esfera virtual se dividen en dos categorías principales: las que atribuyen su desaparición de la red social a un motivo personal y, más en concreto, a una boda inminente con su novio Liam Hemsworth, y las que consideran que se trataría de una maniobra publicitaria.



La primera posibilidad se ve respaldada por el hecho de que la pareja se comprometió -de nuevo- a finales de 2016 después de darse una segunda oportunidad en el plano sentimental tras cancelar sus planes de pasar por el altar en 2013, en vista de que sus vidas parecían seguir caminos muy distintos. Sin embargo, un enlace inminente no parece requerir de un reseteo en las redes sociales de la intérprete, por mucho que ambos quisieran vivir ese momento en la más estricta intimidad.



Por otra parte, en los últimos años la tendencia de hacer borrón y cuenta nueva en sus Instagram de cara al lanzamiento de un nuevo disco o proyecto se ha hecho cada vez más popular entre los artistas. Taylor Swift ya recurrió con éxito a esa técnica antes de publicar su álbum Reputation, así que Miley Cyrus bien podría estar siguiendo sus pasos mientras prepara una sorpresa para sus fans.