Los aficionados de sucesos paranormales, junto a diferentes expertos, realizarán este 31 de octubre una exploración en vivo desde la Estación de la Sabana de Bogotá.

Los aficionados del mundo paranormal estaban acostumbrados a visualizar y analizar los fenómenos luego de ser documentados. Por vez primera vez, Rafa Taibo y Ayda Luz Valencia, investigadores paranormales, se adentrarán en La Estación de la Sabana de Bogotá junto a más invitados para abrir portales a fenómenos inexplicables.

Una experiencia que será realizada este 31 de octubre. Durante cuatro horas, el público vivirá en directo lo que suceda durante la exploración. (Le recomendamos: Ozuna sorprendió al colombiano Edward Niño, el hombre más pequeño del mundo).

“Siempre quisimos hacerlo, nos lo habían sugerido nuestros seguidores, y ahora estamos trabajando contra reloj para que sea una realidad. Hemos reunido un equipo de investigadores, expertos, psicólogos y representantes de diversas creencias, desde la fe católica a cultos oscuros, pasando por la mística Muísca y llegando a la psicología, para tratar de descifrar los fenómenos inexplicables de un lugar escalofriante”, asegura Taibo.

Con una cobertura de cámaras y equipos de investigación paranormal, el equipo promete revelaciones místicas. Junto a Taibo y Valencia, estará un equipo con personas como el Padre César Augusto Calderón, sacerdote católico y exorcista demonólogo; el Abuelo Suaga Gua Ingativá Neusa, maestro guía espiritual de linaje sacerdotal ancestral indígena; Eduardo Escoto, parapsicólogo, metafísico y terapeuta mexicano con más de 20 años de experiencia; Sandra Torres, investigadora, co-Fundadora de UMBRAL Estudios Paranormales; Rubén Martínez, investigador, fundador y director UMBRAL Estudios Paranormales; y Mónica Sierra Riveros, psicóloga clínica, quien desde los nueve años descubrió su capacidad de conectarse con energías de otros planos espirituales. (Le puede interesar: Yina Gómez: “Sin salud mental no hay salud”).

¿Cuáles son las expectativas para este suceso paranormal?

Mis expectativas para esta noche de brujas siempre son prudentes. Además es una noche de Luna azul, un fenómeno que se produce cada dos años y que los expertos le otorgan un poder inusitado que multiplica una noche mágica. Hemos estado en lugares donde las manifestaciones han sido sorprendentes y lugares donde no ha pasado nada. Sin embargo, tenemos los recursos necesarios para detonar manifestaciones inexplicables.

¿Cómo es el proceso para la transmisión de un evento de este tipo?

Transmitir una producción paranormal en vivo no es tarea sencilla. Es un círculo de producción muy poderoso para tener el nivel al que estamos acostumbrados. Más de 20 cámaras y una capacidad técnica para ofrecer la calidad.

¿Por qué precisamente la Estación de la Sabana de Bogotá?

La transmisión se va a realizar en un lugar que siempre he querido investigar, la vieja sabana de Bogotá. Hay todo un misterio allí. Yo he rodado distintas piezas no relacionadas con lo paranormal y siempre he percibido una energía tremenda.

¿Las personas cómo podrán acceder a la transmisión?

Deben adquirir una boleta para disfrutar el streaming, a través de La Tiquetera.

Además de los expertos en distintos temas, van a contar con dos personas del público, ¿cómo será el proceso?

Tenemos invitados especiales y nos van a acompañar dos personas curiosas, un hombre y una mujer de 35 a 40 años que estarán en vivo durante la investigación. La única condición es que quieran dar el salto de fe.

¿Cómo llega Rafa Taibo a interesarse por los sucesos paranormales?

Lo paranormal ha estado en mi vida desde que tengo memoria. “Ellos están aquí” marcó un antes y un después en mi vida. Esto en realidad es una búsqueda personal.