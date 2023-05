Ramiro Osorio, detrás de la innovación cultural

Ramiro Osorio es cofundador del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. / Cortesía Foto: Juan Diego Castillo Ramirez

El Teatro Mayor cumple 13 años este viernes, ¿qué tienen planeado para celebrarlo?

Nuestra celebración no será de un solo día, sino de todo el año. Fue el caso del Festival de Música Clásica que hicimos en Semana Sana, una programación de España extraordinaria con más de 800 artistas, etc. Toda la programación de este año es especialmente grande y contaremos con más de 200 eventos. El 8 de septiembre se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional de España y este es un acontecimiento importante.

A lo largo de estos 13 años el Teatro Mayor ha abierto sus puertas a más de 2.000 eventos, ¿cuál cree que es su legado cultural?

Quisiera resaltar varios aspectos, en primer lugar, el Teatro Mayor es el claro ejemplo de cómo lo público y lo privado se pudieron poner de acuerdo, en este caso la Alcaldía de Bogotá y la familia Santo Domingo, para darle a la ciudad un recinto donde se hacen programaciones que enriquecen la vida de los ciudadanos y hace posible el diálogo intercultural. ¿Qué produce todo eso? La construcción de un mejor lugar con ciudadanos más incluyentes y que también están conectados al los programas sociales del Teatro Mayor. También establecen contacto con la creación contemporánea, y eso hace que la sociedad sea más participativa y democrática.

Cuéntenos un poco sobre los programas sociales que lidera el Teatro Mayor...

En 2013 fue creado Cien mil niños al Mayor, un programa que se trazó el objetivo de acercar a los estudiantes de colegios públicos a las artes escénicas, garantizando su acceso gratuito a espectáculos de calidad nacionales e internacionales. Desde ese momento, 285.728 niños y maestros de colegios de 20 localidades de Bogotá (y, adicionalmente, de algunos municipios de Cundinamarca y Meta), han asistido a 272 funciones de 70 espectáculos de música, teatro, danza, circo y familia, que han ofrecido compañías de Colombia, España y Canadá, entre otros países. En 2014 surgió el programa Teatro Digital, una plataforma virtual que ofrece transmisiones digitales de espectáculos de artes escénicas de forma gratuita cada semana. Finalmente, en 2018 surgió Teatropedia. Este programa social ha logrado acercar a niños y familias a las artes escénicas, a través de episodios, materiales multimedia, guías pedagógicas y animaciones sobre temas como la danza folclórica, el ballet, la música tradicional, la música barroca, la ópera y el circo, entre otros. Desde su creación, Teatropedia ha publicado ocho episodios y ha realizado 395 publicaciones, etc.

¿Cómo funciona el modelo de gestión público-privado que maneja el Teatro Mayor?

El Teatro Mayor es un espacio público que le pertenece a la Alcaldía de Bogotá... en su origen fue una donación que hizo la familia Santo Domingo a la ciudad y se construyeron varias cosas, incluida una galería, dos teatros, etc... En el caso de este teatro en específico, el presupuesto se gestiona a través de un acuerdo público-privado en el cual el teatro también produce recursos con la venta de entradas y los otros servicios que presta. Todo esto construye un presupuesto con el cual opera el teatro.

¿Y eso qué ventajas tiene para los asistentes?

Todas las entradas que nosotros tenemos son subsidiadas. Además, tenemos una escuela de formación de públicos donde cada año más o menos 20.000 personas que no tienen recursos para pagar entradas vienen al Teatro Mayor. Este año creamos el programa Maestros al mayor y pudimos llevarlo a cabo gracias a una economía que se nutre de múltiples fuentes. Este es un teatro que tiene que ser muy creativo, imaginativo e innovador en la búsqueda de recursos, pero que a la vez tiene una estabilidad y una credibilidad que ha logrado en estos 13 años gracias a esos recursos que es capaz de conseguir y generar.

¿Cómo ha visto el panorama cultural en Bogotá y el país en general?

Me entusiasma mucho esa pregunta, porque soy consciente de que este es un país con una gran creatividad y diversidad. Lo que ha hecho el Teatro Mayor es motivar el surgimiento de artistas muy talentosos. Voy a hablar de Bogotá: hay 13 programas universitarios profesionales dedicados a la música, y de esas carreras está saliendo muchísima gente talentosa y bien preparada. No solo está pasando en la música, también en la danza, el teatro, etc. Es toda una nueva generación y creo que el Teatro Mayor ha sido un escenario muy importante para dar a conocer esos artistas y apoyar sus creencias. Por otro lado, vivimos en una ciudad que está poblada por personas de todos los rincones del país, por eso en el teatro se lanzan los festivales que se llevan a cabo fuera de Bogotá. Es el caso del Festival de la Leyenda Vallenata, el Petronio Álvarez, etc. Queremos ofrecer a los ciudadanos una posibilidad de conocer lo que está pasando en el país.

¿Qué retos enfrenta el Teatro Mayor luego de enfrentarse a la pandemia?

Tenemos varios. En primer lugar, debemos consolidar el modelo poco a poco. Se avecina un cambio de Alcaldía y empezará un gobierno diferente que nos reta a convencerlo de que somos importantes para la sociedad. Por otro lado, uno de los retos que tenemos todos los espacios culturales es recuperar las audiencias que perdimos por la pandemia. Nosotros en 2022 vendimos 30.000 entradas menos que en 2019, necesitamos recuperar esas audiencias. Dimos un gran paso durante la pandemia, porque teníamos una plataforma que habíamos creado desde 2014, que es Teatro Digital, y tuvimos un éxito en el número de personas que entraban a la plataforma, pero eso nos obliga a pensar en cómo hacer que una parte de esos usuarios que nos siguieron de manera virtual se conviertan en espectadores presenciales para que vuelvan al Teatro Mayor.