Rapero Sean Diddy afronta nueva demanda por presunta violación

Esta es la cuarta vez que una mujer lo acusa de agresión sexual. El rapero respondió diciendo que “individuos que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes contra mí”. Foto: Sean Diddy vía Instagram

El miércoles 6 de diciembre se dio conocer una nueva denuncia en contra el rapero Sean John Combs, más conocido como Sean Diddy. Esta vez se trata de una demanda por una presunta violación en grupo que se habría cometido en 2003 a una menor de edad. Según se lee en la denuncian, la mujer fue drogada en un estudio en la ciudad Nueva York. El artista se pronunció al respecto.

De acuerdo con BBC News, la presunta víctima alega que a los 17 años, cuando aún asistía a la secundaria, fue trasladada en un jet privado desde Michigan hasta el estudio del rapero, donde fue violada por tres personas, entre ellas Combs, quien tenía 34 años, el presidente de Bad Boy Entertainment, Harve Pierre, y un tercer hombre que aún no ha sido identificado.

En su testimonio, la mujer asegura que fue sometida a “copiosas cantidades de drogas y alcohol” y que los hombres se turnaron para violarla en un baño. Las afectaciones físicas fueron tales que, por lo que se relata, los hombres tuvieron que ayudar a Doe a transportarse al aeropuerto, pues caminar le resultaba difícil. Incluso, como resultado del episodio, la mujer presentó daños a su salud mental como la pérdida de memoria en respuesta al evento traumático. “Tiene un recuerdo muy limitado de su transporte a casa y solo recuerda haber estado en su coche temprano en la mañana”.

“La depravación de estos actos abominables, como era de esperar, ha marcado a nuestro cliente de por vida”, explica el equipo legal de la víctima. La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York. Los abogados confirmaron que no solo se denunció a los individuos, sino también a entidades corporativas responsables.

Demandas de Sean ‘Diddy

Esta última demanda presentada contra Combs, se hizo bajo al amparo de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, que permite a los supervivientes de la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso una vez transcurrido el plazo de prescripción.

Con esta denuncia se acumulan cuatro demandas contra el rapero este año. Una de las más conocidas fue la acusación de su exnovia Casandra Ventura, la cantante de R&B conocida como Cassie, quien lo señaló de violarla y golpearla a lo largo de una década. Sin embargo, antes de llegar a los tribunales, ambos llegaron a un acuerdo privado.

La respuesta de Sean ‘Diddy’ sobre la acusación de violación

El cantante negó las acusaciones Alega que quienes lo denuncian buscan un “pago rápido”.

“Es suficiente. Durante las dos últimas semanas me he sentado en silencio y he visto cómo intentan difamarme, destruir mi reputación y mi legado”, expresó Combs a través de una publicación en Instagram. ”Permítanme ser absolutamente claro: yo no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.