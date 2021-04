Regé-Jean Page se despide de la segunda temporada de “Bridgerton”

Netflix anunció al estilo de Lady Whistledown Netflix que el actor no estará en la segunda temporada de “Bridgerton” para interpretar al Duque de Hastings.

La serie “Bridgerton” la cual fue estrenada a finales de 2020 y se convirtió rápidamente en una de las serie más vistas en Netflix, ya confirmó una segunda temporada, que empezaría grabaciones en esta primavera; sin embargo, de acuerdo a un comunicado emitido al estilo de Lady Whistledown asegura que uno de los protagonistas, el duque de Hastings interpretado por Regé-Jean Page no estará en la nueva entrega.

En la primera temporada, la historia se centró entre el romance del personaje de Regé y el de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Mientras que la segunda estará seguirá la historia de Anthony, el hermano mayor de los Bridgerton, quien está en búsqueda de un matrimonio adecuado.

“Estimados lectores, mientras todos los ojos se vuelven hacia la búsqueda de Lord Anthony Bridgerton para encontrar una vizcondesa, nos despedimos de Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings”, se lee en el comunicado.

En la publicación se menciona que extrañarán a Simon Basset, el duque de Hastings, pero que Daphne Bridgerton estará presente en la segunda temporada.

“Extrañaremos la presencia de Simon en la pantalla, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y una hermana devota que ayudará a su hermano a navegar la próxima temporada social y lo que tiene para ofrecer: más intriga y romance de lo que mis lectores pueden soportar. Atentamente, Lady Whistledown”.

De acuerdo con el medio Deadline, el actor sólo fue contratado por una temporada y el plan era que sólo apareciera en la primera parte de la serie que seguía la historia de The Duke And I, el primer libro de Bridgerton, la serie de libros en los cuales está basada. Aunque, Page no estará en la segunda temporada, la serie seguirá haciendo referencia a su personaje.

Por otra parte, Regé-Jean Page también confirmó la noticia a través de Instagram en donde publicó una foto caracterizado como el duque de Hastings y agradeció a los fans de la serie por el apoyo.

“Ha sido un placer y un privilegio ser su duque. Unirse a esta familia, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Nuestro elenco, equipo y admiradores increíblemente creativos y generosos: todo ha ido más allá de todo lo que podría haber imaginado. El amor es real y seguirá creciendo”.