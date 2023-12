Reina colombiana fue engañada y terminó de novia con falso príncipe en Medellín

Andrea Aguilera sostuvo un relación de dos años con el hombre de 51 años, en la recibirán tratos preferenciales. Foto: Cortesía

La historia del falso príncipe que vivió en Medellín y hacía llamar “Fred” ha generado diversas reacciones en redes sociales y en algunos de los implicados en el montaje del hombre que en realidad tenía origen norteamericano. Entre esas personas, está Andrea Aguilera, exreina nacional, quien figuró como su novia en Colombia y quien recientemente se refirió al tema.

El portal periodístico El Armadillo fue quien difundió la historia y los detalles de su paso por la ciudad de Medellín. El medio hizo un seguimiento a través de sus historias, demás publicaciones en redes sociales y reunió declaraciones de varias de personalidades que aparecían en sus fotografías, entre ellos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien luego se dio cuenta del montaje. También reveló que llevaba como escoltas miembros de la Policía y que se rodeaba de varias mujeres.

Cabe resaltar que Fereidoun Khalifa Khalilian, nombre del supuesto miembro de la realiza árabe, en estos momentos se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, bajo el delito de intento de homicidio puesto que presuntamente habría enviado a asesinar al documentalista Juan Esco, quien realizaba una producción audiovisual sobre su falsa vida.

La reacción de Andrea Aguilera sobre el falso príncipe

La colombiana Andrea Aguilera, que ha recibidos varios títulos en reinados como “Miss Earth Fire”, “Miss Earth” Colombia 2022″ y “Miss World Colombia 2021″, reveló en una entrevista con La W Radio que sostuvo un relación con el falso príncipe durante dos años y que se sintió engañada puesto que solo se dio cuenta en junio de este año, cuando el hombre de 51 años fue capturado en Estados Unidos.

“Decía que su mamá era princesa y él decía ser diplomático. Él tenía su pasaporte diplomático. ¿Cómo tú no le crees? Cada que entrábamos a Estados Unidos había alguien que lo recibía en el aeropuerto, era un trato preferencial. Me le creí el cuento. Seguramente, no he sido ni la primera ni la última mujer que el hombre engaña. Después de que lo arrestan me di cuenta de que todo era una mentira”, aseguró la modelo en la entrevista.

La exreina además agregó que contrató una firma de abogados para que la defiendan judicial y extrajudicialmente en la reivindicación de su buen nombre, honra e imagen, teniendo en cuenta lo que se ha revelado en la últimas semanas.