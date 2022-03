Residente afirma que J Balvin trató de impedir que saliera la canción con BZRP

J Balvin habría amenazado a Residente con demandarlo por la canción de "Sessions 49". Foto: Instagram

Residente, a través de un video publicado el miércoles 2 de marzo en Instagram, expuso que J Balvin intentó impedir que se publicara la canción “Seccions 49″ con BZRP.

El ex integrante de Calle 13 dijo lo siguiente: “En estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra. En la canción hablo de muchas cosas que para mi son importante dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano.”

Ante eso relata que esta persona al enterarse de esa canción comenzó a llamar a gente del equipo de Residente para que no sacaran el tema. “Llamó al productor que es un chamaquito, pero este tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi disquera si yo sacaba el tema y llamaron al presidente de mi disquera para que me detuviera, por una simple tiradera que no es completamente para él.” Dijo el puertorrqueño.

Residente concluyó el video diciendo que la canción debía salir el día que sus seguidores así lo quisieran y lo que menos le interesa es una demanda, estar en las playlists o ser el número uno. “La diferencia entre tú y yo, es que yo soy completamente libre y tú eres un esclavito más de la industria.” Añadió.