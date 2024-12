Revelan causa de la muerte de Art Evans, el actor de ‘Duro de matar 2′

Art Evans nació el 27 de marzo de 1942. Foto: Leon Bennett/Getty Images

Art Evans, conocido por su papel en “Duro de Matar 2″, falleció el pasado sábado a la edad de 82 años. Su muerte fue confirmada por su publicista, Erica Huntzinger, quien indicó que el actor murió “en paz” y “rodeado de su familia”.

Su deceso se produjo debido a complicaciones derivadas de la diabetes, más conocida como azúcar en la sangre, una enfermedad con la que había estado lidiando durante varios años.

En una declaración, la esposa de Evans, Babe, dijo: “Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, amigo y fuente de luz para todos los que lo conocieron... Extrañaremos profundamente su risa, su pasión y su amor por la vida. Si bien nos duele el corazón, celebramos el legado de alegría e inspiración que nos deja”.

¿Quién fue Art Evans?

Art Evans nació como en California, el 27 de marzo de 1942. Comenzó su carrera actoral en la década de 1960, debutando en el teatro con la obra The Amen Corner de James Baldwin. Esta obra se presentó en el Frank Silvera’s Theater of Being en Los Ángeles antes de llegar a Broadway en 1965.

Durante la década de 1970, Evans hizo la transición al cine, participando en papeles no acreditados. Su primer papel protagónico en televisión fue en The Orphan and the Dude en 1975. A lo largo de su carrera, acumuló más de 120 créditos en cine y televisión. Algunos de sus trabajos notables incluyen “Leadbelly” (1976), “Youngblood” (1978), y episodios de series como “MASH*” y “Hill Street Blues”.

El papel que lo catapultó a la fama fue el del soldado Wilkie en el drama bélico “Historia de un soldado” (1984), donde actuó junto a Denzel Washington. La película recibió tres nominaciones al Óscar en 1985. En 1985, también participó en el vídeo musical ‘Go Home’ de Stevie Wonder.

En 1986, se unió al elenco de la serie Nine to Five, adaptada de la película homónima. Su carrera continuó con papeles en películas como “Christine” (1983) y “Duro de matar 2″ (1990), donde interpretó a Barnes, un controlador aéreo que ayuda a John McClane, personaje con el que obtuvo mayor reconocimiento en la industria.

Su último trabajo fue un papel de doblaje en la serie animada The Proud Family: Louder and Prouder, que se emitió entre 2022 y 2023.