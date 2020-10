Ricardo Orrego, listo para el análisis en el “Gol Caracol”

El periodista deportivo manizaleño habla sobre el gran reto que representa el cubrimiento de la eliminatoria del Mundial Catar 2022 en tiempos de pandemia.

¿Cómo ha sido la preparación del equipo de “Gol Caracol” para afrontar estas eliminatorias tan atípicas?

Ha sido un verdadero desafío, porque para nadie es un secreto la complejidad de esta nueva realidad que estamos viviendo, que toca directamente al mundo del fútbol. Eso nos ha llevado a tener planes de contingencia ya hace algunos meses. La idea básica era poder estar preparados, para cuando Conmebol o FIFA se manifestaran respecto al inicio de la competencia. No podíamos esperar quietos una decisión, porque sabíamos que todo sería a contrarreloj.

¿Cuáles son las prioridades en un cubrimiento como este? ¿Qué es lo que se intenta comunicar, teniendo en cuenta las limitaciones?

Prima la salud del reportero si está en campo, la salud de los deportistas y de la gente que está alrededor, porque el fútbol siempre es una fiesta, aunque esta vez la pandemia nos la haya afectado. Esto no es una obligación de nadie, es un virus que nos ha obligado a tomar un distanciamiento y unas medidas específicas. Nosotros decidimos enviar a dos presentadores a hacer trabajo presencial en Barranquilla. El reto es poder acercar la realidad de la selección y hacer un trabajo óptimo durante la eliminatoria.

¿Cómo se ha manejado el tema del protocolo?

La virtualidad nos ha llevado a estar muy de la mano con lo que se puede hacer a través de la oficialidad. Hemos sido muy respetuosos con los protocolos de la Federación Colombiana de Fútbol y todo lo hemos hecho bajo esos parámetros. Por ejemplo, las conferencias de prensa, donde hemos empezado a tener contacto virtual con varios protagonistas a través de las plataformas que la Federación, abren para que los medios de comunicación podamos tener contacto con ellos y respetar sus espacios.

¿Qué considera que llegó a aportarle el venezolano Rafael Dudamel a este colectivo del “Gol Caracol”, que está ya tan consolidado?

Creemos que Rafael es un plus, porque es alguien que conoce a profundidad el proceso de competencia de unas eliminatorias. No por nada fue el seleccionador absoluto de Venezuela durante cuatro años consecutivos. Además, se convirtió en el mejor arquero en toda la historia del fútbol venezolano… es un buscador de éxitos y un gran profesional, sin contar que como técnico lo veo desarrollar una filosofía muy clara. Es un hombre venezolano, pero con un corazón inmensamente colombiano.

En porcentajes, ¿cuánto es lo que está preparado en una transmisión del “Gol Caracol” y cuánto se improvisa?

Yo creo que hay un ciento por ciento de preparación. La idea de trabajo del Gol Caracol no es de hace un mes, es una estructura que está cercana a cumplir sus treinta años, y en ese proceso de evolución creo que hay unos frentes y unos modelos de trabajo que cada vez se perfilan más. Nosotros al terminar un gran evento lo primero que hacemos es agradecer el respaldo y la cercanía de la gente, y luego empezamos a analizar qué salió bien, qué se puede mejorar o qué salió mal. Esta eliminatoria nos ha obligado a tomar unas medidas rigurosas en la ejecución de un plan de trabajo.

¿Cuál es su metodología personal al prepararse para un evento como este?

Inicialmente me gusta darle un barrido general a la realidad de los protagonistas y la metamorfosis que sufren los jugadores. Por ejemplo, Antonio Vidal, había estado en el Barcelona, ahora en el Inter de Italia, y esa transformación, ese arranque, su debut reciente muy bien calificado es lo que me gusta ver. Si quisiéramos dar un ejemplo propio de eso, el mejor es James Rodríguez. Luego de eso, me gusta mirar cuál es la idea de juego que tiene el técnico, la idea conceptual que tienen ambas selecciones y, sobre todo, lo que nos representa a nosotros llevar a cabo una eliminatoria en medio de una pandemia.

¿Qué otros deportes le apasionan?

Tengo que decir que mi esencia es el periodismo, y en esta trayectoria de más de veinte años en el canal he tenido que cubrir desde atentados terroristas en Barcelona hasta cinco de las seis medallas olímpicas de oro en nuestro país, y en los deportes he tenido la oportunidad de cubrir fútbol, pero así mismo me he enamorado del ciclismo sin ser un experto. Definitivamente amo lo que hago y me siento muy privilegiado de estar donde estoy.

¿Qué tanto ha cambiado el periodismo deportivo en estos veinte años de su historia en Caracol Televisión?

Uno de los grandes cambios ha sido el protagonismo que ha tomado la mujer dentro del periodismo deportivo y hace parte fundamental de nuestro equipo de trabajo. También debo decir que nuestro ejercicio profesional ha sufrido muchas transformaciones a las que nos hemos tenido que ir acoplando gracias a la tecnología, que, además de ser un cambio, ha sido un reto enorme que nos ha exigido ser mucho más ágiles y flexibles en todo sentido.