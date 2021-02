Rodrigo Candamil, la actuación más allá del espectáculo

El actor, director y productor dice que es hora de dejar de hacer famosos a quienes hacen show en redes sociales, por lo que lanzó Quedaste.com, una plataforma que espera sea la vitrina del talento artístico.

El año pasado quedaron varios proyectos en pausa, como la obra de teatro “Duda”. ¿Cómo comenzó su 2021?

Pues muy bien, porque tengo la fortuna de participar en el remake de Café, entonces empecé el año con trabajo. De resto, tratando de entender cómo va a ser este, tratando de no dejarnos vencer, poniéndole toda la actitud para que sea un año muy amoroso y en el que se puedan hacer muchas cosas.

¿Cómo es el tema de bioseguridad en las grabaciones?

Excelente. Justo acabo de hacerme una prueba porque grabo mañana. Me parece que la industria es un gran ejemplo para seguir, porque no podemos seguir negando la realidad en la que vivimos, sino que tenemos que transformarla con la cualidad increíble que tenemos los seres humanos. La industria ha creado protocolos de bioseguridad muy efectivos, todos los involucrados en el rodaje nos sometemos a pruebas semanales y en el set todo se cuida permanentemente.

Habla de transformar la realidad, y ya que los actores han sido de los más afectados por la pandemia, ¿qué espera lograr con la plataforma Quedaste.com?

Esa es una iniciativa que venimos trabajando desde hace cuatro años, pero en 2020 la pudimos lanzar finalmente. El propósito de la plataforma es poder conectar a la industria, que los actores puedan mostrar su trabajo y que realizadores puedan encontrar talento. Tenemos una base de datos de 1.700 personas en el país, así que esperamos que sea una vitrina para mostrar todo el talento. Estamos apuntando al mercado latinoamericano, y empezamos por Colombia. Tenemos algunos actores en Argentina y México, pero los esfuerzos ahora son en Colombia.

En sus redes sociales anuncia un proyecto radial, ¿de qué se trata?

Creo que va a dar mucho de qué hablar. Desarrollamos 18 capítulos de series dramatizadas, cuyo propósito es poder cumplir el sexto punto del Acuerdo de Paz (implementación, verificación y refrendación), que intenta hacer pedagogía sobre dicho Acuerdo que es uno de los puntos necesarios para la implementación. En estos programas radiales, que duran alrededor de 10 minutos, hacemos un tratamiento dramático de voces, nos salimos del radioteatro antiguo, tenemos voces más realistas, pero con un contexto surreal, como muchas veces sucede en la realidad colombiana. Cada episodio tiene el tratamiento de pódcast, pero en radio, así que tiene la ventaja de ser escuchada en muchos lugares de Colombia porque se van a transmitir en las radios locales. También hicimos un documental en el que se recoge todo el proceso y que va a estar pronto para estrenarse en la plataforma de RTVC.

Es actor, director, productor y ahora incursiona en la radio. ¿Qué tan fácil es ejecutar todas estas aristas laborales?

Tengo un grupo con el que desarrollo una propuesta artística desde hace 13 años, El Vulgar Teatro, y creo que han sido los mayores cómplices para poder llevar a cabo una cantidad de sueños que hemos podido ver cristalizados y que, finalmente, nos ha dado la posibilidad de realizar el objetivo del arte, que para mí es transformar vidas. Soy una persona que comunica con la voz, con el cuerpo y con las emociones. Por supuesto, soy actor, pero no soy un actor de teatro, ni de cine, ni de televisión. Soy un actor, soy una persona que ayuda a comunicar las ideas de otros para hacerlas más grandes cuando estoy al frente de una pantalla. Pero cuando estoy como director me gusta reunir todas las piezas para hacer el rompecabezas, y cuando ejerzo como productor, me pongo al servicio para que todo un proyecto se pueda llevar a cabo.

Dice que el arte tiene el poder de transformar vidas. Con ese contexto, ¿cómo ve el futuro laboral?

Hay sectores que están realizando una gran labor, pero soy un poco pesimista respecto a lo que se está haciendo artísticamente a escala mundial. Creo que sí se necesita entretenimiento, pero también se necesita una oferta que le permita a la gente pensar, y para eso no hay que ser mamerto, hay que aprovechar la oportunidad y salirnos del chiste habitual y de la morisqueta a la que nos tienen acostumbrados, muchas veces, en el contenido digital. Eso está bien para pasar un rato, pero no para perder horas frente al celular.

¿Piensa que hay forma de que la cultura y el entretenimiento sean más que espectáculo?

Aspiro a que el ser humano tenga otra visión, otra vocación. Espero que las personas que tienen algo sensible para expresar lo puedan hacer y que dejemos de hacer famosos a quienes lo único que hacen es show o convertir las redes sociales en un inodoro o programa de chismes. Eso me parece denigrante, aunque sea la época en la que vivimos.