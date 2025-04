Roger Daltrey, de ‘The Who’, reveló en un concierto: “me estoy quedando ciego”

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La banda The Who es una de las más influyentes en la historia del rock. Fue fundada en 1964 en Londres, Reino Unido, con Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra y composición), John Entwistle (bajo) y Keith Moon (batería).

El primer gran éxito de la banda llegó en 1965 con My Generation, una canción que se convirtió en un himno para la juventud de la época. Durante los años 60 y 70, The Who experimentó con nuevos sonidos y conceptos, destacándose con álbumes como Tommy,Who’s Next y Quadrophenia.

Keith Moon falleció el 7 de septiembre de 1978 y John Entwistle el 27 de junio 2002, pero The Who continuó con Roger Daltrey y Pete Townshend como miembros principales, manteniendo viva la esencia de la banda en giras y nuevos proyectos.

¿Qué le pasó a Roger Daltrey?

Los legendarios artistas siguen activos en la música. Sin embargo, la edad ya está comenzando a pasarles factura, especialmente a Roger Daltrey, quien, recientemente, se refirió en un concierto a su estado de salud.

La icónica banda estuvo en la reciente edición de Teenage Cancer Trust en el Reino Unido. Allí, el artista de 81 años, según el portal NME, aseguró: “El problema con este trabajo es que te quedas sordo. Y ahora me han informado que estoy quedando ciego”. Enseguida, agregó: “Gracias a Dios todavía tengo mi voz. Si la pierdo, me convertiré en Tommy por completo”.

¿Roger Daltrey se retira de Teenage Cancer Trust (TCT)?

A raíz de la complicación de salud que está viviendo con su vista, habló sobre su posible salida de la banda. Al respecto, dijo: “tengo que ser realista. Estoy a punto de irme. La esperanza de vida media es de 83 años y, con un poco de suerte, la alcanzaré, pero necesitamos a alguien más que impulse las cosas”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, aclaró que, por ahora, no se retira de Teenage Cancer Trust, la Fundación contra el cáncer adolescente de la que es líder desde hace 24 años: “no me voy de TCT. He sido patrocinador desde que conocí a los fundadores de la organización benéfica, el Dr. Adrian y Myrna Whiteson, hace más de 30 años, y eso continuará, pero seguiré trabajando en la trastienda, hablando con el gobierno y haciendo ruido”.

Aunque está preocupado porque en algunas oportunidades tiene que recordar algunas palabras, dijo: “Llevamos siete meses sin hacer nada y este invierno ha sido brutal. He estado en estado de hibernación. Durante todo enero, perdí la voz por completo. Vivo como un monje y si me fuera de gira una semana volvería a estar en plena forma, pero esta noche, por primera vez en mi carrera, pienso: ‘¡Caramba, esto es duro!‘”.