Rubén Blades y Residente manifiestan su solidaridad por Colombia

Rubén Blades y Residente han sido algunos de los artistas internacionales que se han manifestado en contra de la violencia desatada en los últimos meses en Colombia.

El cantante Ruben Blades compartió ayer, 11 de septiembre, el video de Hendrixz, Nidia Góngora, Alexis Play y Junior Jein, los artistas detrás del video de la canción “Quién los mató”, en la que narran la masacre ocurrida en Llano Verde el pasado 11 de agosto en la que cinco jóvenes fueron asesinados. El panameño, que dijo estar pensando en Colombia, recomendó el video.

Pensando en Colombia.

Recomendamos ver este videohttps://t.co/ECceLPhJeX — Rubén Blades (@rubenblades) September 12, 2020

Por su parte, Rene Pérez Joglar, cantante puertorriqueño, publicó un video en su cuenta de Instagram en la que le expresa su apoyo a los manifestantes colombianos que han salido a las calles a protestar a causa de la muerte de Javier Ordoñez, ciudadano que falleció después de un procedimiento policial. “Si no quieres manifestarte no critiques a los que se manifiestan. Este no es un problema solo de Colombia, este es un problema del mundo”. También, en su cuenta de Twitter, Pérez reiteró su apoyo al país.

A mi mejor amigo Cristofer lo mató la policía. Que la lucha continúe a nombre de todos los asesinatos cometidos bajo abuso de poder. Justicia para Javier Ordoñez. Siempre con Colombia 🇨🇴❤️ — Residente (@Residente) September 10, 2020

Solo en agosto han ocurrido seis masacres en Colombia y en el año se han reportado 46. Desde la muerte de Javier Ordoñez, fallecido después de la detención por parte de la Policía, los ciudadanos han salido a manifestarse en contra del abuso de autoridad. En Bogotá, en la última semana, diez personas fallecieron en medio de las protestas. Las manifestaciones, críticas y pedidos de auxilio en redes sociales llegaron hasta los dos cantantes, quienes no dudaron en expresar su rechazo contra la violencia en el país.